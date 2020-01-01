Водію, який у селі Звірів збив на смерть 15-річну дівчину, повідомили про підозру





Слідство вважає, що увечері 19 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Ford Focus, перевищив швидкість та



Водію обрали також запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладанням низки обов’язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю Тернопільської області, який скоїв смертельну аварію на Волині, повідомили про підозру.Слідство вважає, що увечері 19 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Ford Focus, перевищив швидкість та у селі Звірів Ківерцівського району наїхав на 15-річну дівчину , яка унаслідок ДТП загинула на місці, - інформує ресслужба обласної прокуратури.Водію обрали також запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладанням низки обов’язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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