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Водію, який у селі Звірів збив на смерть 15-річну дівчину, повідомили про підозру

Водію, який у селі Звірів збив на смерть 15-річну дівчину, повідомили про підозру
Жителю Тернопільської області, який скоїв смертельну аварію на Волині, повідомили про підозру.

Слідство вважає, що увечері 19 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Ford Focus, перевищив швидкість та у селі Звірів Ківерцівського району наїхав на 15-річну дівчину, яка унаслідок ДТП загинула на місці, - інформує ресслужба обласної прокуратури.

Водію обрали також запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладанням низки обов’язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



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Теги: Звірів, аварія, дівчина, смерть, водій
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