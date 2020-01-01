На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок
Сьогодні, 15:20
За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху судили 36-річного мешканця Старої Вижівки.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Зазаначається, що увечері 6 квітня 2020 року раніше судимий приватний підприємець, посварившись із батьком, зателефонував на лінію "102" та повідомив оператору про замінування гексогеном п'ятиповерхівки у рідному селищі, в якій проживав разом із батьками.
Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у будинку не виявили.
Чоловік згодом повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному й суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Зазаначається, що увечері 6 квітня 2020 року раніше судимий приватний підприємець, посварившись із батьком, зателефонував на лінію "102" та повідомив оператору про замінування гексогеном п'ятиповерхівки у рідному селищі, в якій проживав разом із батьками.
Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у будинку не виявили.
Чоловік згодом повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному й суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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