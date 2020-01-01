На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок





Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.



Зазаначається, що увечері 6 квітня 2020 року раніше судимий приватний підприємець, посварившись із батьком, зателефонував на лінію "102" та



Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.



На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у будинку не виявили.



Чоловік згодом повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному й суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху судили 36-річного мешканця Старої Вижівки.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.Зазаначається, що увечері 6 квітня 2020 року раніше судимий приватний підприємець, посварившись із батьком, зателефонував на лінію "102" та повідомив оператору про замінування гексогеном п'ятиповерхівки у рідному селищі , в якій проживав разом із батьками.Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у будинку не виявили.Чоловік згодом повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному й суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

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