вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок

На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок
За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху судили 36-річного мешканця Старої Вижівки.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Зазаначається, що увечері 6 квітня 2020 року раніше судимий приватний підприємець, посварившись із батьком, зателефонував на лінію "102" та повідомив оператору про замінування гексогеном п'ятиповерхівки у рідному селищі, в якій проживав разом із батьками.

Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у будинку не виявили.

Чоловік згодом повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному й суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: замінування, Стара Вижівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями
Сьогодні, 16:04
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:36
На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок
Сьогодні, 15:20
На Волині реорганізовують митницю
Сьогодні, 14:54
Водію, який у селі Звірів збив на смерть 15-річну дівчину, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
П'яний волинянин посварився з родичами і «замінував» власний будинок П'яний волинянин посварився з родичами і «замінував» власний будинок
28 квітень, 16:23
На Волині чоловік погрожував підірвати відділення поліції: приміщення обгородили сигнальною стрічкою На Волині чоловік погрожував підірвати відділення поліції: приміщення обгородили сигнальною стрічкою
26 жовтень, 16:58
Судили волинянина, який ухилився від військової служби Судили волинянина, який ухилився від військової служби
13 жовтень, 20:30
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
06 вересень, 06:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями
Сьогодні, 16:04
 0
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
На Волині судили підприємця, який посварився з батьком і «замінував» будинок
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині реорганізовують митницю
Сьогодні, 14:54
 0
Водію, який у селі Звірів збив на смерть 15-річну дівчину, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8