Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Сьогодні, 19:20
Коронавірус часто має легкий перебіг, багато симптомів COVID-19 людина може навіть не помітити.
Про це повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський в коментарі ТСН.
"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так, звісно. Деякі симптоми, такі, як біль у горлі, незначна слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це й був коронавірус", – каже лікар.
За його словами, щоб дізнатись, чи хворів, чи ні – достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.
"Вони з’являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", – додав Євген Дубровський.
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Про це повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський в коментарі ТСН.
"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так, звісно. Деякі симптоми, такі, як біль у горлі, незначна слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це й був коронавірус", – каже лікар.
За його словами, щоб дізнатись, чи хворів, чи ні – достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.
"Вони з’являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", – додав Євген Дубровський.
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