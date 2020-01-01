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Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього

Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Коронавірус часто має легкий перебіг, багато симптомів COVID-19 людина може навіть не помітити.  

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський в коментарі ТСН.

"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так, звісно. Деякі симптоми, такі, як біль у горлі, незначна слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це й був коронавірус", – каже лікар.

За його словами, щоб дізнатись, чи хворів, чи ні – достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.

"Вони з’являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", – додав Євген Дубровський.


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Теги: коронавірус, лікар, пояснення
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