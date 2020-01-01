У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Луцьку сьогодні, 5 листопада, на вулиці Шопена зіткнулися два легковики.
Про це повідомляє кореспондент «Волинь.Правди» з місця події.
Так, аварія сталася приблизно о 15:30 на повороті на вулицю Огієнка.
Обидві автівки зазнали назначних механічених пошкоджень.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє кореспондент «Волинь.Правди» з місця події.
Так, аварія сталася приблизно о 15:30 на повороті на вулицю Огієнка.
Обидві автівки зазнали назначних механічених пошкоджень.
Деталі – згодом.
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