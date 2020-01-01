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У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 5 листопада, на вулиці Шопена зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє кореспондент «Волинь.Правди» з місця події.

Так, аварія сталася приблизно о 15:30 на повороті на вулицю Огієнка.

Обидві автівки зазнали назначних механічених пошкоджень.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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