У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Так, аварія сталася приблизно о 15:30 на повороті на вулицю Огієнка.



Обидві автівки зазнали назначних механічених пошкоджень.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 5 листопада, на вулиці Шопена зіткнулися два легковики.Про це повідомляє кореспондент «Волинь.Правди» з місця події.Так, аварія сталася приблизно о 15:30 на повороті на вулицю Огієнка.Обидві автівки зазнали назначних механічених пошкоджень.Деталі – згодом.

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