Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі буде до +5…+8 градусів, удень підніметься до +8…+11. Вітер - західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі буде до +5…+8 градусів, удень підніметься до +8…+11. Вітер - західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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