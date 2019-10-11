вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі буде до +5…+8 градусів, удень підніметься до +8…+11. Вітер - західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
Сьогодні, 20:47
Скільки дітей-сиріт на Волині стоять на квартирному обліку
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Сьогодні, 19:20
Де на Волині не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада
02 листопад, 20:00
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
15 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 жовтня
11 жовтень, 2019, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
Сьогодні, 20:47
 0
Скільки дітей-сиріт на Волині стоять на квартирному обліку
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8