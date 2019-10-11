Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада





У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі буде до +5…+8 градусів, удень підніметься до +8…+11. Вітер - західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, без опадів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі буде до +5…+8 градусів, удень підніметься до +8…+11. Вітер - західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію