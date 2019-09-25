Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Сьогодні, 18:00
Вчора, 4 листопада, депутати Луцької міської ради VII скликання востаннє зібралися на останню сесію. Їхня п’ятирічна каденція завершилася. І поки нові власники мандатів не сіли у депутатські крісла, є гарна нагода згадати, якими «перлами» відзначилися поки ще чинні обранці луцької громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило створити підбірку спогадів, дещо додавши їй жартівливого сенсу.
«Януковіч» і «шорти-труси»
Не знаємо достеменно, за що Миколу Дендіберіна, який став депутатом Луцькради під прапором партії «УКРОП», запам’ятають виборці, але журналісти ще довго пам'ятатимуть його за дотепні, колоритні і завжди російськомовні фрази, які так гарно «лягали» у заголовки і тексти.
Інколи, щоправда, проросійські настрої його вчинків та фраз добряче обурювали і його колег, і медійників. І якщо у краватці, на якій зображені російський державний герб і прапор, Микола Дендіберін вже не приходив (а такий випадок був під час його попередньої каденції), то під час цієї, він, для прикладу, заявив, що під час президентства Віктора Януковича в Україні жилося краще, ніж після.
Так, під час виступу укропівця депутатка Юлія Вусенко з «Самопомочі» звернула увагу, що згідно Регламенту в міськраді потрібно виступати українською мовою на що Дендіберін виголосив емоційну промову, в якій зокрема заявив: «На Украінє плоха жівьотса. Прі Януковічє лучшє жилося».
Згодом депутат Микола Собуцький навіть заявив, що комісія «законності та етики» мусить розібратися із такими висловами депутата Дендіберіна. «Всі дуже смішно сміялися. Але мені не смішно», - зазначив Собуцький. Щоправда, далі про цю ситуацію усі забули.
Серед «цікавих» пропозицій нинішнього прибічника партії «За Майбутнє» Миколи Дендіберіна була, для прикладу, ідея заборонити з’являтися у мерії в шортах, які він навіть назвав «трусами».
На одній із сесій депутат заявив, що має що сказати «Прошу вас розглянуть майо питання па поваду нетактічного і некультурного павєдєнія журналістов і другіх людей … пріхадіть в шортах на Луцьку міську раду. Всьо», - сказав він. Колеги-депутати такий «запит» своїм голосуванням не підтримали.
«Бачите, вже хоть Москву не згадали, вже добре», – пожартував Пустовіт і додав, що те, що не проголосували у підтримку, доводить, що «у нас тепер – Європа».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції.
Батл Ткачук–Рижков
Євген Ткачук запам’ятався тим, що став депутатом сьомої каденції Луцькради за списками «Солідарності», утім після смерті міського голови Миколи Романюка перестав бути у цій команді. Згодом від був серед депутатів, яких хотіли відкликати. На початку 2019 року Ткачука спіймали під час надання 110 доларів хабара посадовцю управління Держпраці. Але чи не найяскравіший спогад про Ткачука – це його «батл» із активістом Сергієм Рижковим під час сесійного засідання.
Рижков тоді просив можливості виступити на сесії, однак депутати тричі не проголосували «за», тому чоловік почав говорити без мікрофона – мовляв, у місті відбувається дерибан землі.
Євген Ткачук, довго не думаючи, піднявся – і уже за декілька секунд активіст опинився на столі депутатів із «УКРОПу».
Щоправда, «політ» Рижкова був феєричним і теж викликав іронію з цього приводу.
«Я фактично до нього не доторкнувся, ви бачили як він в прижку залетів на стіл. Боров 150 кілограм», - кричав у мікрофон Ткачук.
«Горобчик у штанах»
Сергій Рижков ще неодноразово з’являвся у Луцькій міській раді відстоювати власну позицію або захищати чиїсь інтереси, але особлива «любов» у нього завжди була із очільницею луцьких муніципалів Юлією Сиротинською. І хоч наступна історія – без безпосередньої участі депутатів, її неможливо не згадати. Тим паче, що події розгорталися на сесії.
Тоді 28 лютого сесія ніяк не могла розпочатися через те, що з порядку денного не зняли два скандальні земельні питання.
Одного з активістів, які були присутні на дійстві, Сергія Рижкова, намагалися витіснити з залу засідань інспектори муніципальної варти, які теж прийшли нібито охороняти громадський порядок. Рижков зачепив працівницю департаменту, а їй на допомогу прийшла очільниця муніципалів Юлія Сиротинська:
«А чого ти жінку чіпаєш? Мене чіпани, я тобі дам здачі, як нормальний мужчина! Це в першу чергу жінка. Це нормально, як ви відноситеся до жінки?» – заявила Юлія Сиротинська. У свою чергу, Рижков поскаржився, що «вона теж його чіпала». «Дуже нормально, хай руки не простягає. Вона мене не пускала і за руки тримала», – відповів Рижков.
На що головна муніципалка Луцька відповіла: «Ширінку краще застібайте. Так, як ви її зараз застібаєте, горобчик втече!».
Колонка Данильчука
Скандальна сесія з «горобчиком» ознаменувалася ще й перформансом від депутата фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павла Данильчука. Він приніс величезну колонку і гучно увімкнув музику у знак протесту проти того, що питання щодо надання ділянок на вулицях Вороніхіна та Рівненській у Луцьку не зняли з порядку денного. Поки у сесійній залі тривала масова бійка, із колонки гучно співали «Тартак», «Жадан і Собаки» і інші українські виконавці.
«Юлін прапорщик»
Депутатка Луцькради від Громадянського руху «Свідомі» Алла Надточій деякий час вела свій блог у фейсбуці, аналізувала роботу своїх колег і розповідала про стан справ у місті. У одному із таких дописів Алла Надточій різко розкритикувала виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, назвавши політика від партії «Батьківщина» «Юліним прапорщиком».
«… У Луцьку Юлін прапорщик підписує собі премії та допомоги так, щоб не менше 52 тисяч гривень виходило заробітку в місяць. І зовсім не думає про зубожіння та відтік кваліфікованих працівників з міста…»
Згодом словосполучення «Юлін праворщик» лунало у сесійній залі ще раз. Щоправда, тільки раз – у мікрофон. Тоді сам Григорій Пустовіт вирашив запитати: «Ну, Алло Володимирівно, ну що за «Юлін праворщик»?»
Стадіон, так стадіон
Безсумнівно цікавою подією в історії Луцькради сьомого скликання стало засідання ради на стадіоні. Цьогоріч таке відбулося вперше в історії міста, тож відразу привернуло увагу. Карантин карантином, але ж працювати потрібно. На сесію у незвичному форматі прийшли 33 депутати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сесія Луцькради на стадіоні: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ.
«Стадіон, так стадіон», - сказав тоді Пустовіт, який головував на сесії.
«Ванючі» питання
Позафракційний депутат Аркадій Соломатін відзначився як герой одного з журналістських розслідувань щодо земельних питань на Вишкові.
Коли журналісти запідозрили його у причетності до деяких земельних махінацій, він, відповідаючи на питання, зауважив, що взагалі не голосує з приводу питань, які суперечать його принципам.
«Я просто беру і йду курити, хоч це не правильно. Якщо питання ванюче і має резонанс у Луцьку і люди його не підтримують, то подивіться…», – сказав якось Аркадій Соломатін у коментарі журналістам.
Запам'ятався також сесійний день, коли мали обрати нового секретаря ради. Тоді депутат Микола Яручик покинув засідання і пішов білити дерева. Перед тим Яручик висловив позицію щодо необхідності розпуску і переобрання ради, які втратила конструктив. Після емоційного спітчу депутат заявив, що йому час іти, додавши, що буде білити дерева. Згодом колеги-депутати навіть вручили йому за це «Оскара».
Перипетії у мерії асоціюються також зі жбурлянням Юлією Вусенко порожніх пластикових пляшок у Євгена Ткачука, наклейками «ЗЕ-команда +1» на мобільних телефонах деяких депутатів під час президентської кампанії та ще безліччю веселих і не дуже історій. А вже зовсім скоро свою історію творитиме нова Луцька міська рада, деякі персонажі в якій, щоправда, залишаться з попереднього «сезону».
Наголошуємо, що ця публікація має жартівливий характер і не має на меті образити когось із тих, кого у ній згадали.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило створити підбірку спогадів, дещо додавши їй жартівливого сенсу.
«Януковіч» і «шорти-труси»
Не знаємо достеменно, за що Миколу Дендіберіна, який став депутатом Луцькради під прапором партії «УКРОП», запам’ятають виборці, але журналісти ще довго пам'ятатимуть його за дотепні, колоритні і завжди російськомовні фрази, які так гарно «лягали» у заголовки і тексти.
Інколи, щоправда, проросійські настрої його вчинків та фраз добряче обурювали і його колег, і медійників. І якщо у краватці, на якій зображені російський державний герб і прапор, Микола Дендіберін вже не приходив (а такий випадок був під час його попередньої каденції), то під час цієї, він, для прикладу, заявив, що під час президентства Віктора Януковича в Україні жилося краще, ніж після.
Так, під час виступу укропівця депутатка Юлія Вусенко з «Самопомочі» звернула увагу, що згідно Регламенту в міськраді потрібно виступати українською мовою на що Дендіберін виголосив емоційну промову, в якій зокрема заявив: «На Украінє плоха жівьотса. Прі Януковічє лучшє жилося».
Згодом депутат Микола Собуцький навіть заявив, що комісія «законності та етики» мусить розібратися із такими висловами депутата Дендіберіна. «Всі дуже смішно сміялися. Але мені не смішно», - зазначив Собуцький. Щоправда, далі про цю ситуацію усі забули.
Серед «цікавих» пропозицій нинішнього прибічника партії «За Майбутнє» Миколи Дендіберіна була, для прикладу, ідея заборонити з’являтися у мерії в шортах, які він навіть назвав «трусами».
На одній із сесій депутат заявив, що має що сказати «Прошу вас розглянуть майо питання па поваду нетактічного і некультурного павєдєнія журналістов і другіх людей … пріхадіть в шортах на Луцьку міську раду. Всьо», - сказав він. Колеги-депутати такий «запит» своїм голосуванням не підтримали.
«Бачите, вже хоть Москву не згадали, вже добре», – пожартував Пустовіт і додав, що те, що не проголосували у підтримку, доводить, що «у нас тепер – Європа».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції.
Батл Ткачук–Рижков
Євген Ткачук запам’ятався тим, що став депутатом сьомої каденції Луцькради за списками «Солідарності», утім після смерті міського голови Миколи Романюка перестав бути у цій команді. Згодом від був серед депутатів, яких хотіли відкликати. На початку 2019 року Ткачука спіймали під час надання 110 доларів хабара посадовцю управління Держпраці. Але чи не найяскравіший спогад про Ткачука – це його «батл» із активістом Сергієм Рижковим під час сесійного засідання.
Рижков тоді просив можливості виступити на сесії, однак депутати тричі не проголосували «за», тому чоловік почав говорити без мікрофона – мовляв, у місті відбувається дерибан землі.
Євген Ткачук, довго не думаючи, піднявся – і уже за декілька секунд активіст опинився на столі депутатів із «УКРОПу».
Щоправда, «політ» Рижкова був феєричним і теж викликав іронію з цього приводу.
«Я фактично до нього не доторкнувся, ви бачили як він в прижку залетів на стіл. Боров 150 кілограм», - кричав у мікрофон Ткачук.
«Горобчик у штанах»
Сергій Рижков ще неодноразово з’являвся у Луцькій міській раді відстоювати власну позицію або захищати чиїсь інтереси, але особлива «любов» у нього завжди була із очільницею луцьких муніципалів Юлією Сиротинською. І хоч наступна історія – без безпосередньої участі депутатів, її неможливо не згадати. Тим паче, що події розгорталися на сесії.
Тоді 28 лютого сесія ніяк не могла розпочатися через те, що з порядку денного не зняли два скандальні земельні питання.
Одного з активістів, які були присутні на дійстві, Сергія Рижкова, намагалися витіснити з залу засідань інспектори муніципальної варти, які теж прийшли нібито охороняти громадський порядок. Рижков зачепив працівницю департаменту, а їй на допомогу прийшла очільниця муніципалів Юлія Сиротинська:
«А чого ти жінку чіпаєш? Мене чіпани, я тобі дам здачі, як нормальний мужчина! Це в першу чергу жінка. Це нормально, як ви відноситеся до жінки?» – заявила Юлія Сиротинська. У свою чергу, Рижков поскаржився, що «вона теж його чіпала». «Дуже нормально, хай руки не простягає. Вона мене не пускала і за руки тримала», – відповів Рижков.
На що головна муніципалка Луцька відповіла: «Ширінку краще застібайте. Так, як ви її зараз застібаєте, горобчик втече!».
Колонка Данильчука
Скандальна сесія з «горобчиком» ознаменувалася ще й перформансом від депутата фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павла Данильчука. Він приніс величезну колонку і гучно увімкнув музику у знак протесту проти того, що питання щодо надання ділянок на вулицях Вороніхіна та Рівненській у Луцьку не зняли з порядку денного. Поки у сесійній залі тривала масова бійка, із колонки гучно співали «Тартак», «Жадан і Собаки» і інші українські виконавці.
«Юлін прапорщик»
Депутатка Луцькради від Громадянського руху «Свідомі» Алла Надточій деякий час вела свій блог у фейсбуці, аналізувала роботу своїх колег і розповідала про стан справ у місті. У одному із таких дописів Алла Надточій різко розкритикувала виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, назвавши політика від партії «Батьківщина» «Юліним прапорщиком».
«… У Луцьку Юлін прапорщик підписує собі премії та допомоги так, щоб не менше 52 тисяч гривень виходило заробітку в місяць. І зовсім не думає про зубожіння та відтік кваліфікованих працівників з міста…»
Згодом словосполучення «Юлін праворщик» лунало у сесійній залі ще раз. Щоправда, тільки раз – у мікрофон. Тоді сам Григорій Пустовіт вирашив запитати: «Ну, Алло Володимирівно, ну що за «Юлін праворщик»?»
Стадіон, так стадіон
Безсумнівно цікавою подією в історії Луцькради сьомого скликання стало засідання ради на стадіоні. Цьогоріч таке відбулося вперше в історії міста, тож відразу привернуло увагу. Карантин карантином, але ж працювати потрібно. На сесію у незвичному форматі прийшли 33 депутати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сесія Луцькради на стадіоні: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ.
«Стадіон, так стадіон», - сказав тоді Пустовіт, який головував на сесії.
«Ванючі» питання
Позафракційний депутат Аркадій Соломатін відзначився як герой одного з журналістських розслідувань щодо земельних питань на Вишкові.
Коли журналісти запідозрили його у причетності до деяких земельних махінацій, він, відповідаючи на питання, зауважив, що взагалі не голосує з приводу питань, які суперечать його принципам.
«Я просто беру і йду курити, хоч це не правильно. Якщо питання ванюче і має резонанс у Луцьку і люди його не підтримують, то подивіться…», – сказав якось Аркадій Соломатін у коментарі журналістам.
Запам'ятався також сесійний день, коли мали обрати нового секретаря ради. Тоді депутат Микола Яручик покинув засідання і пішов білити дерева. Перед тим Яручик висловив позицію щодо необхідності розпуску і переобрання ради, які втратила конструктив. Після емоційного спітчу депутат заявив, що йому час іти, додавши, що буде білити дерева. Згодом колеги-депутати навіть вручили йому за це «Оскара».
Перипетії у мерії асоціюються також зі жбурлянням Юлією Вусенко порожніх пластикових пляшок у Євгена Ткачука, наклейками «ЗЕ-команда +1» на мобільних телефонах деяких депутатів під час президентської кампанії та ще безліччю веселих і не дуже історій. А вже зовсім скоро свою історію творитиме нова Луцька міська рада, деякі персонажі в якій, щоправда, залишаться з попереднього «сезону».
Наголошуємо, що ця публікація має жартівливий характер і не має на меті образити когось із тих, кого у ній згадали.
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