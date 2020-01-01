вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Угорщині запровадили комендантську годину і ввели додаткові обмеження щодо в’їзду

В Угорщині запровадили комендантську годину і ввели додаткові обмеження щодо в’їзду
На території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) ввели комендантську годину.

Додаткові обмеження ввели у зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з поширенням COVID-19 на території країни, - йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Так, під час цього часового обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують:

- до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

- з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;

- до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому нагадуємо, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Угорщина, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей
Сьогодні, 17:13
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
В Угорщині запровадили комендантську годину і ввели додаткові обмеження щодо в’їзду
Сьогодні, 16:55
На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями
Сьогодні, 16:04
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Державний архів Волині йде на карантин Державний архів Волині йде на карантин
04 листопад, 21:54
Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль
04 листопад, 14:50
В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов
04 листопад, 09:55
Луцьк просить Кабмін збільшити дозволену кількість пасажирів у транспорті під час карантину Луцьк просить Кабмін збільшити дозволену кількість пасажирів у транспорті під час карантину
03 листопад, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя з Тернополя перехворіло на коронавірус і відсвяткувало 65-річницю шлюбу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Сьогодні, 18:00
 0
Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина
Сьогодні, 17:38
 0
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Сьогодні, 17:16
 0
Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8