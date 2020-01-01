В Угорщині запровадили комендантську годину і ввели додаткові обмеження щодо в’їзду

На території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) ввели комендантську годину.Додаткові обмеження ввели у зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з поширенням COVID-19 на території країни, - йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Так, під час цього часового обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують:- до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;- з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;- до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому нагадуємо, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.