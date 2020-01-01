Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО





Захопливі кадри чарівної осені над річкою з висоти опублікували на сайті Ndilo,



Улюблене місце відпочинку для нововолинців. Тут можна: збирати гриби, рибалити, гуляти в “трьох бобрах” або просто фотографуватись і відпочивати на природі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали осінні краєвиди Західного Бугу на території Литовезької громади з висоти пташиного польоту.Захопливі кадри чарівної осені над річкою з висоти опублікували на сайті Ndilo, пише "Буг".Улюблене місце відпочинку для нововолинців. Тут можна: збирати гриби, рибалити, гуляти в “трьох бобрах” або просто фотографуватись і відпочивати на природі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію