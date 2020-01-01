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Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО

Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Показали осінні краєвиди Західного Бугу на території Литовезької громади з висоти пташиного польоту.

Захопливі кадри чарівної осені над річкою з висоти опублікували на сайті Ndilo, пише "Буг".

Улюблене місце відпочинку для нововолинців. Тут можна: збирати гриби, рибалити, гуляти в “трьох бобрах” або просто фотографуватись і відпочивати на природі.

Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Литовезька ОТГ, осінні світлини, висота
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