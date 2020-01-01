Захопливі осінні краєвиди Західного Бугу у волинській громаді з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
Показали осінні краєвиди Західного Бугу на території Литовезької громади з висоти пташиного польоту.
Захопливі кадри чарівної осені над річкою з висоти опублікували на сайті Ndilo, пише "Буг".
Улюблене місце відпочинку для нововолинців. Тут можна: збирати гриби, рибалити, гуляти в “трьох бобрах” або просто фотографуватись і відпочивати на природі.
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Захопливі кадри чарівної осені над річкою з висоти опублікували на сайті Ndilo, пише "Буг".
Улюблене місце відпочинку для нововолинців. Тут можна: збирати гриби, рибалити, гуляти в “трьох бобрах” або просто фотографуватись і відпочивати на природі.
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