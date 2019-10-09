Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина

Анатолія Юзепчука.



Батьки хлопчика звернулися до редакції



У хлопчика нещодавно виявили онкологію. З 23 вересня він знаходиться на лікуванні у педіатричному відділенні №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства.



У сім'ї Юзепчуків, окрім Анатолія, ще п'ятеро малих дітей. Батьки Сергій та Діана просять про фінансову підтримку на лікування сина.



Гроші можна переслати на рахунок мами Юзепчук Діани Василівни: 5168 7451 0271 8860.



Телефон мами: 063 44 68 885.





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