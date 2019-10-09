Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина
Сьогодні, 17:38
Багатодітна сім'я із села Бобли Турійського району просить допомоги на лікування дворічного сина Анатолія Юзепчука.
Батьки хлопчика звернулися до редакції Район.Турійськ із проханням про допомогу.
У хлопчика нещодавно виявили онкологію. З 23 вересня він знаходиться на лікуванні у педіатричному відділенні №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства.
У сім'ї Юзепчуків, окрім Анатолія, ще п'ятеро малих дітей. Батьки Сергій та Діана просять про фінансову підтримку на лікування сина.
Гроші можна переслати на рахунок мами Юзепчук Діани Василівни: 5168 7451 0271 8860.
Телефон мами: 063 44 68 885.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Батьки хлопчика звернулися до редакції Район.Турійськ із проханням про допомогу.
У хлопчика нещодавно виявили онкологію. З 23 вересня він знаходиться на лікуванні у педіатричному відділенні №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства.
У сім'ї Юзепчуків, окрім Анатолія, ще п'ятеро малих дітей. Батьки Сергій та Діана просять про фінансову підтримку на лікування сина.
Гроші можна переслати на рахунок мами Юзепчук Діани Василівни: 5168 7451 0271 8860.
Телефон мами: 063 44 68 885.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Подружжя з Тернополя перехворіло на коронавірус і відсвяткувало 65-річницю шлюбу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Сьогодні, 18:00
Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина
Сьогодні, 17:38
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Сьогодні, 17:16
Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей
Сьогодні, 17:13