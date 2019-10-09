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Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина

Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина
Багатодітна сім'я із села Бобли Турійського району просить допомоги на лікування дворічного сина Анатолія Юзепчука.

Батьки хлопчика звернулися до редакції Район.Турійськ із проханням про допомогу.

У хлопчика нещодавно виявили онкологію. З 23 вересня він знаходиться на лікуванні у педіатричному відділенні №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства.

У сім'ї Юзепчуків, окрім Анатолія, ще п'ятеро малих дітей. Батьки Сергій та Діана просять про фінансову підтримку на лікування сина.

Гроші можна переслати на рахунок мами Юзепчук Діани Василівни: 5168 7451 0271 8860.

Телефон мами: 063 44 68 885.

Батьки 2-річного хлопчика з Волині просять небайдужих врятувати сина

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Теги: онкологія, кошти, допомога, дитина, Анатолій Юзепчук
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