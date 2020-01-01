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Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО

Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в області та Головного управління Національної поліції в області викрили діяльність двох нарколабораторій – у Луцькому та Ківерцівському районах.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що упродовж 2020 року троє громадян, налагодивши функціонування лабораторій, виготовляли амфетамін та реалізовували його на території Волині.

У ході проведення 5 листопада 2020 року 15 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях нарколабораторій та оселях фігурантів вилучили психотропні речовини, прекурсори в особливо великих розмірах, три комплекти лабораторного обладнання, вогнепальну зброю, боєприпаси, гранату РГД-5, транспортні засоби та інші предмети для виготовлення й фасування амфетаміну.

Трьом громадянам повідомили про підозру у вчиненні незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України) і у незаконному придбанні й зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 311 ККУ).

Прокурори клопотатимуть про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про накладення арешту на вилучене майно.

Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО


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Теги: нарколабораторія, Луцький район, поліція, Ківерцівський район
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