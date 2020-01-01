Де на Волині не буде світла 6 листопада





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00-17:00 ФОП Яковлєв, Насінева станція, АЗС м Вол-Вол вул.Старицького, Шахтарська, Н Хасевича24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, П Орлика, Рильського, Мартовича, Карпенка-Карого



Іваничівський район



9:30 – 16:30 с.Біличі: ТзОВ «АДАМА», ФОП Михалусь Л.А., с. Біличі вул.Шевченка, Підгайна

10:00 – 16:00 с.Луковичі: майстерня Мартинюк Р.М. с.Орищі частково.



Камінь-Каширський район



09:00-16:00, відсутні, м.Камінь-Каширський

вул.Фестивальна, пров.Літописний

09:30-16:00, відсутні, с. Хотешів, вул.Глинянка, пров.Шкільний



Ківерцівський район



9:00-16:00, с. Озерце – школа, медпункт, церква

Ківерцівське ССТ - магазин

ФОП Бандура М.А. - торгове приміщення

ПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерце

вул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64

вул.1-го Травня,1-3,

9:00-16:00 смт. Цумань - церква

ФОП Філюк О.Д. - магазин

ФОП Аліферчук М.М. - магазин

ФОП Арендарчук А.М. - магазин

ТзОВ "Аптека Васса"

ФОП Піцина Є.Х. - магазин

ФОП Футрук В.М. - ательє

ФОП Дуб В.П. - магазин

ФОП Данилевська С.Ю. - магазин

ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань

вул.Шевченка, буд.1-13,

вул. Покровська буд.1-57,

вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,

10:00-14:00 смт. Цумань - дитячий садок

ФОП Ройко М.В. - цех

Цуманське ССТ - магазин

ФОП Кузьмик Ю.М. - столярний цех смт.Цумань

вул.Грушевського,буд. 15-31,

вул.Дашкевича

вул.Княгині Ольги

вул.Мазепи

вул. Мальовнича,24-54,35-49

вул.Хліборобська,

вул.Зоряна

вул.Д.Галицького,

вул.Стрітенська

вул.Б.Хмельницького, вул.Бузкова

вул. Шкільна

вул. Відродження



Ковельський район



9:00-17:00, Голобська селищна рада

Голобське споживче товариство с.Бруховичі

9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

ФОП Корсак С.С м.Ковель вул.Брестська,72;

м.Ковель вул..Річкова;

м.Ковель вул..Зерова

м.Ковель вул..Зерова 4-В

9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"

Велицька сільська рада

Голобське споживче товариство

Ковльське МТМО

Селянське (фермерське) господарство "Колос"

СТзОВ "Зоря"

ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

ФО Максимчук І.І.

Св'ято - Різдво - Богородична громада

УПЦ с. Велицьк

ФОП Киденько О.М.

ФОП Польчук А.Ф.

ФОП Киденько О.М.

РГ «Живоносне джерело» Української

православної церкви

ФОП Топоровський О.Є.

СТзОВ "Вежа"

ПАТ "ВФ УКРАЇНА"

Св'ято-Дмитрівська громада Української

православної церкви с.Підліси

ФОП Киденько О.М.

ФГ "Визвість"

ФОП Філіпчук В.В.

Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли

ФОП Чих Василь Якович

Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників

с.Підріжжя

Повурське споживче товариство

Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя

ФОП Боймиструк Б.Г.

Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка

ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська

с.Велицьк

с.Кухарі

с.Сільце

с.Підліси

с.Арсеновичі

с.Підріжжя

с.Кашівка



Локачинський район



9:00-17:00, школа, клуб, с/рада, м-н Пилипчук,

м-н Вавринович, с. Бубнів вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна.

9:00-15:45 с. Конюхи вул.Шевченка, Л.Українки.



Любомльський та Шацький райони



10 00 -17 00. ФОП Гінайло Л.Д. ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Шацьке Районне споживче товариство Церква Святого великомученика Дмитра Солунського УДППЗ"УКРПОШТА" ФОП Чак Домина Іванівна с.Саміличі



10 00 -17 00 БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.

Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини ФОП Власюк Микола Андрійович Філія "Любомльський автодор" Магазин ФОП Дубій С.Ф. м.Любомль частково в.Брестська, Грушевського, с. Кусниша,



Любешівський район



10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська

10:00 -14:00 Пекарня (ФОП Крисько А.Ф.), гаражі (ФОП Кобак С.М.) смт.Любешів вул.Свободи 49-74 (частково)



місто Нововолинськ



09:00 – 17:00 М. Нововолинськ, вул. В. Івасюка 38-58,23-45.



Рожищенський район



9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.

м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.

с.Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.

с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.

9:00-17:00. с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.

м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.

с.Ольганівка вул.Гранична, 1-33,2-6.



Старовижівський район



10:00-16:00 Райспоживспілка магазин, Школа, ПрАМ «Київстар», Дитсадок, контора с/ради, ФАП, Укрпошта с Рудня,с Кукуріки -повністю, Райспоживспілка магазин, с. Мокре вул Незалежності, с Кримне вул Радянська



Турійський район



10:00-16:30. с.Крать

с.Растів

с.Новий Двір



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00 ФОП Яковлєв, Насінева станція, АЗС м Вол-Вол вул.Старицького, Шахтарська, Н Хасевича24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, П Орлика, Рильського, Мартовича, Карпенка-Карого9:30 – 16:30 с.Біличі: ТзОВ «АДАМА», ФОП Михалусь Л.А., с. Біличі вул.Шевченка, Підгайна10:00 – 16:00 с.Луковичі: майстерня Мартинюк Р.М. с.Орищі частково.09:00-16:00, відсутні, м.Камінь-Каширськийвул.Фестивальна, пров.Літописний09:30-16:00, відсутні, с. Хотешів, вул.Глинянка, пров.Шкільний9:00-16:00, с. Озерце – школа, медпункт, церкваКіверцівське ССТ - магазинФОП Бандура М.А. - торгове приміщенняПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерцевул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64вул.1-го Травня,1-3,9:00-16:00 смт. Цумань - церкваФОП Філюк О.Д. - магазинФОП Аліферчук М.М. - магазинФОП Арендарчук А.М. - магазинТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Є.Х. - магазинФОП Футрук В.М. - ательєФОП Дуб В.П. - магазинФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул. Покровська буд.1-57,вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,10:00-14:00 смт. Цумань - дитячий садокФОП Ройко М.В. - цехЦуманське ССТ - магазинФОП Кузьмик Ю.М. - столярний цех смт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,вул.Дашкевичавул.Княгині Ольгивул.Мазепивул. Мальовнича,24-54,35-49вул.Хліборобська,вул.Зорянавул.Д.Галицького,вул.Стрітенськавул.Б.Хмельницького, вул.Бузковавул. Шкільнавул. Відродження9:00-17:00, Голобська селищна радаГолобське споживче товариство с.Бруховичі9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.ПАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С м.Ковель вул.Брестська,72;м.Ковель вул..Річкова;м.Ковель вул..Зеровам.Ковель вул..Зерова 4-В9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовльське МТМОСелянське (фермерське) господарство "Колос"СТзОВ "Зоря"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І.Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М.ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М.РГ «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Топоровський О.Є.СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М.ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В.Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих Василь ЯковичРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г.Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівка9:00-17:00, школа, клуб, с/рада, м-н Пилипчук,м-н Вавринович, с. Бубнів вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна.9:00-15:45 с. Конюхи вул.Шевченка, Л.Українки.10 00 -17 00. ФОП Гінайло Л.Д. ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Шацьке Районне споживче товариство Церква Святого великомученика Дмитра Солунського УДППЗ"УКРПОШТА" ФОП Чак Домина Іванівна с.Саміличі10 00 -17 00 БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини ФОП Власюк Микола Андрійович Філія "Любомльський автодор" Магазин ФОП Дубій С.Ф. м.Любомль частково в.Брестська, Грушевського, с. Кусниша,10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська10:00 -14:00 Пекарня (ФОП Крисько А.Ф.), гаражі (ФОП Кобак С.М.) смт.Любешів вул.Свободи 49-74 (частково)09:00 – 17:00 М. Нововолинськ, вул. В. Івасюка 38-58,23-45.9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.9:00-17:00. с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.с.Ольганівка вул.Гранична, 1-33,2-6.10:00-16:00 Райспоживспілка магазин, Школа, ПрАМ «Київстар», Дитсадок, контора с/ради, ФАП, Укрпошта с Рудня,с Кукуріки -повністю, Райспоживспілка магазин, с. Мокре вул Незалежності, с Кримне вул Радянська10:00-16:30. с.Кратьс.Растівс.Новий Двір

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію