Де на Волині не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00 ФОП Яковлєв, Насінева станція, АЗС м Вол-Вол вул.Старицького, Шахтарська, Н Хасевича24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, П Орлика, Рильського, Мартовича, Карпенка-Карого
Іваничівський район
9:30 – 16:30 с.Біличі: ТзОВ «АДАМА», ФОП Михалусь Л.А., с. Біличі вул.Шевченка, Підгайна
10:00 – 16:00 с.Луковичі: майстерня Мартинюк Р.М. с.Орищі частково.
Камінь-Каширський район
09:00-16:00, відсутні, м.Камінь-Каширський
вул.Фестивальна, пров.Літописний
09:30-16:00, відсутні, с. Хотешів, вул.Глинянка, пров.Шкільний
Ківерцівський район
9:00-16:00, с. Озерце – школа, медпункт, церква
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Бандура М.А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерце
вул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64
вул.1-го Травня,1-3,
9:00-16:00 смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
10:00-14:00 смт. Цумань - дитячий садок
ФОП Ройко М.В. - цех
Цуманське ССТ - магазин
ФОП Кузьмик Ю.М. - столярний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
вул.Дашкевича
вул.Княгині Ольги
вул.Мазепи
вул. Мальовнича,24-54,35-49
вул.Хліборобська,
вул.Зоряна
вул.Д.Галицького,
вул.Стрітенська
вул.Б.Хмельницького, вул.Бузкова
вул. Шкільна
вул. Відродження
Ковельський район
9:00-17:00, Голобська селищна рада
Голобське споживче товариство с.Бруховичі
9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С м.Ковель вул.Брестська,72;
м.Ковель вул..Річкова;
м.Ковель вул..Зерова
м.Ковель вул..Зерова 4-В
9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
9:00-17:00, школа, клуб, с/рада, м-н Пилипчук,
м-н Вавринович, с. Бубнів вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна.
9:00-15:45 с. Конюхи вул.Шевченка, Л.Українки.
Любомльський та Шацький райони
10 00 -17 00. ФОП Гінайло Л.Д. ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Шацьке Районне споживче товариство Церква Святого великомученика Дмитра Солунського УДППЗ"УКРПОШТА" ФОП Чак Домина Іванівна с.Саміличі
10 00 -17 00 БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.
Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини ФОП Власюк Микола Андрійович Філія "Любомльський автодор" Магазин ФОП Дубій С.Ф. м.Любомль частково в.Брестська, Грушевського, с. Кусниша,
Любешівський район
10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
10:00 -14:00 Пекарня (ФОП Крисько А.Ф.), гаражі (ФОП Кобак С.М.) смт.Любешів вул.Свободи 49-74 (частково)
місто Нововолинськ
09:00 – 17:00 М. Нововолинськ, вул. В. Івасюка 38-58,23-45.
Рожищенський район
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.
9:00-17:00. с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.
с.Ольганівка вул.Гранична, 1-33,2-6.
Старовижівський район
10:00-16:00 Райспоживспілка магазин, Школа, ПрАМ «Київстар», Дитсадок, контора с/ради, ФАП, Укрпошта с Рудня,с Кукуріки -повністю, Райспоживспілка магазин, с. Мокре вул Незалежності, с Кримне вул Радянська
Турійський район
10:00-16:30. с.Крать
с.Растів
с.Новий Двір
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00 ФОП Яковлєв, Насінева станція, АЗС м Вол-Вол вул.Старицького, Шахтарська, Н Хасевича24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, П Орлика, Рильського, Мартовича, Карпенка-Карого
Іваничівський район
9:30 – 16:30 с.Біличі: ТзОВ «АДАМА», ФОП Михалусь Л.А., с. Біличі вул.Шевченка, Підгайна
10:00 – 16:00 с.Луковичі: майстерня Мартинюк Р.М. с.Орищі частково.
Камінь-Каширський район
09:00-16:00, відсутні, м.Камінь-Каширський
вул.Фестивальна, пров.Літописний
09:30-16:00, відсутні, с. Хотешів, вул.Глинянка, пров.Шкільний
Ківерцівський район
9:00-16:00, с. Озерце – школа, медпункт, церква
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Бандура М.А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерце
вул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64
вул.1-го Травня,1-3,
9:00-16:00 смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
10:00-14:00 смт. Цумань - дитячий садок
ФОП Ройко М.В. - цех
Цуманське ССТ - магазин
ФОП Кузьмик Ю.М. - столярний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
вул.Дашкевича
вул.Княгині Ольги
вул.Мазепи
вул. Мальовнича,24-54,35-49
вул.Хліборобська,
вул.Зоряна
вул.Д.Галицького,
вул.Стрітенська
вул.Б.Хмельницького, вул.Бузкова
вул. Шкільна
вул. Відродження
Ковельський район
9:00-17:00, Голобська селищна рада
Голобське споживче товариство с.Бруховичі
9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С м.Ковель вул.Брестська,72;
м.Ковель вул..Річкова;
м.Ковель вул..Зерова
м.Ковель вул..Зерова 4-В
9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
9:00-17:00, школа, клуб, с/рада, м-н Пилипчук,
м-н Вавринович, с. Бубнів вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна.
9:00-15:45 с. Конюхи вул.Шевченка, Л.Українки.
Любомльський та Шацький райони
10 00 -17 00. ФОП Гінайло Л.Д. ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Шацьке Районне споживче товариство Церква Святого великомученика Дмитра Солунського УДППЗ"УКРПОШТА" ФОП Чак Домина Іванівна с.Саміличі
10 00 -17 00 БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.
Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини ФОП Власюк Микола Андрійович Філія "Любомльський автодор" Магазин ФОП Дубій С.Ф. м.Любомль частково в.Брестська, Грушевського, с. Кусниша,
Любешівський район
10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
10:00 -14:00 Пекарня (ФОП Крисько А.Ф.), гаражі (ФОП Кобак С.М.) смт.Любешів вул.Свободи 49-74 (частково)
місто Нововолинськ
09:00 – 17:00 М. Нововолинськ, вул. В. Івасюка 38-58,23-45.
Рожищенський район
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.
9:00-17:00. с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.
с.Ольганівка вул.Гранична, 1-33,2-6.
Старовижівський район
10:00-16:00 Райспоживспілка магазин, Школа, ПрАМ «Київстар», Дитсадок, контора с/ради, ФАП, Укрпошта с Рудня,с Кукуріки -повністю, Райспоживспілка магазин, с. Мокре вул Незалежності, с Кримне вул Радянська
Турійський район
10:00-16:30. с.Крать
с.Растів
с.Новий Двір
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