Подружжя з Тернополя перехворіло на коронавірус і відсвяткувало 65-річницю шлюбу. ВІДЕО





За 65 років подружнього життя пережили чимало труднощів.Цього року обоє захворіли на COVID-19, - інформує



"Ми перехворіли на коронавірус, дякуючи Богу і нашій донечці! Вона має вищу категорію медика, нас доглядала, носила всілякі вітаміни, уколи, крапельниці, і нас підняла", - розповідає Галина Когут.



Донька подружжя Когутів Ганна Пелешок працює на "швидкій". Каже, чому захворіли батьки, не знає, адже з дому майже не виходять. Розповідає, щоб видужати, знадобився майже місяць.



"Мати була середньої важкості, а в батька була важка форма, він навіть не підіймався з ліжка. Лікувала своїх батьків вдома, використовувала як нетрадиційну, так і традиційну медицину. Використовувала те, що в нас багато років хочуть забути в медицині. Давали все: і медикаменти, і біологічно активні добавки, і вітамінні комплекси", - каже Ганна Пелешок.



Ганна Пелешок каже, головне - дбати про імунну систему: "Страх у людині вбиває всю імунну систему. Людина не повинна боятися. Найголовніше – це позитив, хороший настрій, віра, впевненість".



"Людина повинна жити по-християнськи. Вміти прощати, вміти дякувати за все, зберегти ту любов і жити одне для другого", - поділилася секретом міцних стосунків Галина Когут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя Галини та Богдана Когутів із Тернополя одужало від коронавірусу. 1 листопада вони відсвяткували 65-річницю шлюбу. Галині – 85 років, її чоловікові – 89.За 65 років подружнього життя пережили чимало труднощів.Цього року обоє захворіли на COVID-19, - інформує Суспільне. "Ми перехворіли на коронавірус, дякуючи Богу і нашій донечці! Вона має вищу категорію медика, нас доглядала, носила всілякі вітаміни, уколи, крапельниці, і нас підняла", - розповідає Галина Когут.Донька подружжя Когутівпрацює на "швидкій". Каже, чому захворіли батьки, не знає, адже з дому майже не виходять. Розповідає, щоб видужати, знадобився майже місяць."Мати була середньої важкості, а в батька була важка форма, він навіть не підіймався з ліжка. Лікувала своїх батьків вдома, використовувала як нетрадиційну, так і традиційну медицину. Використовувала те, що в нас багато років хочуть забути в медицині. Давали все: і медикаменти, і біологічно активні добавки, і вітамінні комплекси", - каже Ганна Пелешок.Ганна Пелешок каже, головне - дбати про імунну систему: "Страх у людині вбиває всю імунну систему. Людина не повинна боятися. Найголовніше – це позитив, хороший настрій, віра, впевненість"."Людина повинна жити по-християнськи. Вміти прощати, вміти дякувати за все, зберегти ту любов і жити одне для другого", - поділилася секретом міцних стосунків Галина Когут.

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