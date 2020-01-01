У Луцьку шукають донорів крові для онкохворих діток





Про це повідомляють на сторінці "Краплина життя" у фейсбуці.



"Маємо потребу в донорах з 1+ та 2+ групою крові для онкохворих діток. Просимо відгукнутись, хто може здати кров. Наш телефон: 0952035300", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають небайдужих людей, які можуть стати донорами крові для онкохворих діток.Про це повідомляють на сторінці "Краплина життя" у фейсбуці."Маємо потребу в донорах з 1+ та 2+ групою крові для онкохворих діток. Просимо відгукнутись, хто може здати кров. Наш телефон: 0952035300", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію