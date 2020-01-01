У Луцьку шукають донорів крові для онкохворих діток
Сьогодні, 18:42
У Луцьку шукають небайдужих людей, які можуть стати донорами крові для онкохворих діток.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в донорах з 1+ та 2+ групою крові для онкохворих діток. Просимо відгукнутись, хто може здати кров. Наш телефон: 0952035300", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в донорах з 1+ та 2+ групою крові для онкохворих діток. Просимо відгукнутись, хто може здати кров. Наш телефон: 0952035300", - йдеться у повідомленні.
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