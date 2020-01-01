Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
Сьогодні, 20:47
У день Казанської ікони Божої Матері митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію в храмі в селі Садів Луцького районного деканату.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Із керівником єпархією служили декан округу протоієрей Валерій Владика, настоятель парафії священник Назар Партика, інше місцеве духовенство.
На завершення богослужіння митрополит вручив медалі «За жертовність» та благословенні грамоти активним парафіянам.
Після цієї служби духовенство відправило заупокійну літію на могилі протоієрея Сергія Мельничука-Мартинюка, який нещодавно відійшов у вічність.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Із керівником єпархією служили декан округу протоієрей Валерій Владика, настоятель парафії священник Назар Партика, інше місцеве духовенство.
На завершення богослужіння митрополит вручив медалі «За жертовність» та благословенні грамоти активним парафіянам.
Після цієї служби духовенство відправило заупокійну літію на могилі протоієрея Сергія Мельничука-Мартинюка, який нещодавно відійшов у вічність.
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