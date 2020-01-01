вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі

Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
У день Казанської ікони Божої Матері митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію в храмі в селі Садів Луцького районного деканату.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Із керівником єпархією служили декан округу протоієрей Валерій Владика, настоятель парафії священник Назар Партика, інше місцеве духовенство.

На завершення богослужіння митрополит вручив медалі «За жертовність» та благословенні грамоти активним парафіянам.

Після цієї служби духовенство відправило заупокійну літію на могилі протоієрея Сергія Мельничука-Мартинюка, який нещодавно відійшов у вічність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, владика Михаїл, празник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Соборності та Ківерцівська: розповіли, як проходить ремонт доріг та дворів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
Сьогодні, 20:47
Скільки дітей-сиріт на Волині стоять на квартирному обліку
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
08 липень, 15:00
Владика Михаїл відправив різдвяну службу під Луцьком. ФОТО Владика Михаїл відправив різдвяну службу під Луцьком. ФОТО
09 січень, 16:43
Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО Зброя, граната, психотропні речовини: у двох районах Волині викрили нарколабораторії. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики
29 жовтень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Соборності та Ківерцівська: розповіли, як проходить ремонт доріг та дворів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:19
 0
Владика Михаїл відправив святкову службу у волинському селі
Сьогодні, 20:47
 0
Скільки дітей-сиріт на Волині стоять на квартирному обліку
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Лікар пояснив, чи можна перехворіти на COVID-19 і не помітити цього
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8