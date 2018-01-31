Соборності та Ківерцівська: розповіли, як проходить ремонт доріг та дворів у Луцьку. ФОТО





Відповідний фотозвіт опублікували на



Зокрема, продовжується ремонт двору на вулиці Щусєва, 18. Традиційно, він буде виконаний із вкладанням бруківки, облаштуванням понижень та інших елементів благоустрою.





Триває також капітальний ремонт проспекту Соборності (від вулиці Чорновола до вулиці Кравчука). Роботи включають у себе вкладання нового дорожнього покриття, відновлення тротуару та пішохідної зони, облаштування острівця безпеки. Попередньо тут також замінили світлофорні об’єкти та встановили сучасне LED-освітлення.





Активно продовжується ремонт вулиці Ківерцівської.



“Ділянка вулиці Ківерцівської від перехрестя з вулицею Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого була однією з найгірших у нашому місті. Сьогодні бачимо, що дорожнє полотно вже, фактично, відремонтували: замінили основу, нижній та верхній шари асфальту. Ведеться також робота із заміни освітлення на нових, оцинкованих, опорах, вкладання тротуарів, облаштування острівців безпеки. В межах ремонту провели капітальний ремонт зливової каналізації.



Гарантія на об’єкт — 8 років. Фактично, це найбільший об’єкт, що ремонтується цього року. Усі роботи плануємо завершити до кінця року”, - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.





Розпочали також ремонтні роботи заїзду до гімназії №14 на вулиці Потебні, триває облаштування дорожнього покриття з напівпросочуванням на вулицях Польовій та Веселій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активно проходить ремонт прибудинкових території та доріг.Відповідний фотозвіт опублікували на сайті Луцькради Зокрема, продовжується ремонт двору на вулиці Щусєва, 18. Традиційно, він буде виконаний із вкладанням бруківки, облаштуванням понижень та інших елементів благоустрою.Триває також капітальний ремонт проспекту Соборності (від вулиці Чорновола до вулиці Кравчука). Роботи включають у себе вкладання нового дорожнього покриття, відновлення тротуару та пішохідної зони, облаштування острівця безпеки. Попередньо тут також замінили світлофорні об’єкти та встановили сучасне LED-освітлення.Активно продовжується ремонт вулиці Ківерцівської.“Ділянка вулиці Ківерцівської від перехрестя з вулицею Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого була однією з найгірших у нашому місті. Сьогодні бачимо, що дорожнє полотно вже, фактично, відремонтували: замінили основу, нижній та верхній шари асфальту. Ведеться також робота із заміни освітлення на нових, оцинкованих, опорах, вкладання тротуарів, облаштування острівців безпеки. В межах ремонту провели капітальний ремонт зливової каналізації.Гарантія на об’єкт — 8 років. Фактично, це найбільший об’єкт, що ремонтується цього року. Усі роботи плануємо завершити до кінця року”, - розповів радник міського головиРозпочали також ремонтні роботи заїзду до гімназії №14 на вулиці Потебні, триває облаштування дорожнього покриття з напівпросочуванням на вулицях Польовій та Веселій.

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