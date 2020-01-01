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На Волині судили чоловіка, який ображав колишню дружину

На Волині судили чоловіка, який ображав колишню дружину
У Нововолинську суд визнав винним жителя, який образив нецензурними словами свою колишню дружину й погрожував їй фізичною розправою.

Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ.

Так, 18-го липня чоловік вчинив насильство в сім`ї відносно колишньої дружини, а саме вчиняв сварки, ображав нецензурними словами й погрожував фізичною розправою.

Своїми діями він вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.173-2 КУпАП, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю екс-дружини.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю й запевнив суд, що наразі щиро розкаюється у вчиненому й зобов`язується в подальшому не вчиняти правопорушень.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд визнав дебошира винним у вчиненні адміністративного правопорушення, однак зглянувся над ним і звільнив від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення та обмежився усним зауваженням.

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Теги: психологічне насилля, суд, Нововолинськ, колишня дружина
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