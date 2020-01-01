На Волині судили чоловіка, який ображав колишню дружину





Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише



Так, 18-го липня чоловік вчинив насильство в сім`ї відносно колишньої дружини, а саме вчиняв сварки, ображав нецензурними словами й погрожував фізичною розправою.



Своїми діями він вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.173-2 КУпАП, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю екс-дружини.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю й запевнив суд, що наразі щиро розкаюється у вчиненому й зобов`язується в подальшому не вчиняти правопорушень.



Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд визнав дебошира винним у вчиненні адміністративного правопорушення, однак зглянувся над ним і звільнив від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення та обмежився усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську суд визнав винним жителя, який образив нецензурними словами свою колишню дружину й погрожував їй фізичною розправою.Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ Так, 18-го липня чоловік вчинив насильство в сім`ї відносно колишньої дружини, а саме вчиняв сварки, ображав нецензурними словами й погрожував фізичною розправою.Своїми діями він вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.173-2 КУпАП, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю екс-дружини.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю й запевнив суд, що наразі щиро розкаюється у вчиненому й зобов`язується в подальшому не вчиняти правопорушень.Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд визнав дебошира винним у вчиненні адміністративного правопорушення, однак зглянувся над ним і звільнив від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення та обмежився усним зауваженням.

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