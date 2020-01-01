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У жовтні на 55% зросла кількість лікарняних по ізоляції від COVID-19

У жовтні на 55% зросла кількість лікарняних по ізоляції від COVID-19
Упродовж жовтня Фонд соціального страхування України прийняв на оплату 14 899 листків непрацездатності, які видали працівникам для самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Це на 55% більше, ніж у вересні цього року.

Про це інформують на сайті фонду.

Загалом з початку пандемії ФССУ компенсував втрачений за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробіток для 37 тисяч застрахованих осіб, з яких близько 8 тисяч – медичні працівники. На це направили понад 43 мільйони гривень.

Виплати здійснюють з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у вересні кількість прийнятих на оплату лікарняних, виданих через ізоляцію, зросла на 86% порівняно з серпнем та склала 9 613 листків непрацездатності.

Пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх застрахованих осіб та 100% – для медичних працівників.

На період карантину відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.

Щоб отримати допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю.

У свою чергу, роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до фонду страхування на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це в дистанційному режимі або безконтактно.


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Теги: лікарняний, коронавірус, самоізляція
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