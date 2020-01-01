У львівській лікарні, яку очолив волинянин, забудовники безкоштовно ремонтують корпус для Covid-зони на 350 ліжок
Сьогодні, 21:37
У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова розпочали грандіозний ремонт, щоб за два тижні відкрити нову Covid-зону, де можна буде розмістити ще 350 людей.
Про це у facebook повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук. До слова, раніше він очолював Ковельське МТМО.
"Зараз Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова має 300 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зайняті – 280 з них. Заповнення решти – це питання кількох днів. І що тоді? Казати людині у важкому стані: «Вибач, ти 301-й, тому ми тобі не допоможемо?» Ні, ми цього не зробимо. Ми створимо умови, за яких кожен львів’янин чи житель області, який потребуватиме нашої допомоги, її отримає!", - написав Олег Самчук.
Нове відділення розміститься в одному із корпусів лікарні, частину з якого винаймав медичний коледж. Там уже на повну іде ремонт.
"Це не просто пофарбувати стіни, ми повністю перебудовуємо приміщення і розгортаємо кисневі точки. Темп шалений, бо на вагах людські життя.
Орієнтовна вартість робіт – щонайменше 30 мільйонів гривень, але ми не платимо ні копійки. Проект фантастичний тим, що навколо важливої місії міський голова Андрій Садовий зміг об’єднати соціально-відповідальний бізнес! Сім найбільших львівських забудовників роблять усе абсолютно безоплатно! Величезна їм за це подяка!", - зазначив медик.
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Про це у facebook повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук. До слова, раніше він очолював Ковельське МТМО.
"Зараз Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова має 300 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зайняті – 280 з них. Заповнення решти – це питання кількох днів. І що тоді? Казати людині у важкому стані: «Вибач, ти 301-й, тому ми тобі не допоможемо?» Ні, ми цього не зробимо. Ми створимо умови, за яких кожен львів’янин чи житель області, який потребуватиме нашої допомоги, її отримає!", - написав Олег Самчук.
Нове відділення розміститься в одному із корпусів лікарні, частину з якого винаймав медичний коледж. Там уже на повну іде ремонт.
"Це не просто пофарбувати стіни, ми повністю перебудовуємо приміщення і розгортаємо кисневі точки. Темп шалений, бо на вагах людські життя.
Орієнтовна вартість робіт – щонайменше 30 мільйонів гривень, але ми не платимо ні копійки. Проект фантастичний тим, що навколо важливої місії міський голова Андрій Садовий зміг об’єднати соціально-відповідальний бізнес! Сім найбільших львівських забудовників роблять усе абсолютно безоплатно! Величезна їм за це подяка!", - зазначив медик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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