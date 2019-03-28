вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині сільським амбулаторіям передадуть автомобілі

На Волині сільським амбулаторіям передадуть автомобілі
Між закладами охорони здоров'я Волині розподілили транспортні засоби, закуплені за кошти державного бюджету.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської обласної ради, пише Район.Горохів.

Автівки отримають амбулаторії сіл: Березовичі та Зимне Володимир-Волинського району, Підбереззя, Бужани та Шклінь Горохівського району, Поромів та Старий Порицьк на Іваничівщині, Бузаки, Хотешів, Тоболи та Видерта на Камінь-Каширщині, селища Цумань, Дерно та Журавичі Ківерцівського району, Облапи та Дубове Ковельського району, Привітне на Локачинщині, Забороль, Рокині, Боратин, селища Торчин Луцького району, Згорани, Олеськ, Почани, Головне на Любомльщині, Ветли та селище Любешів Любешівського району, Цміни, Колки, Боровичі, Прилісне та Красноволя Маневицького району, Щурин, Переспа, Сокіл на Рожищенщині, Буцинь, та Мизове на Старовижівщині, Купичів та Луків Турійського району, а також селища Шацьк.

За реєстрацію транспортних засобів сплатять безпосередньо амбулаторії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: амбулаторія, село, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині сільським амбулаторіям передадуть автомобілі
05 листопад, 23:32
Польща готується до локдауну
05 листопад, 22:53
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
05 листопад, 22:25
Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення
05 листопад, 21:54
Схожі новини
На Волині придбають ще 15 автомобілів для сімейних лікарів з амбулаторій На Волині придбають ще 15 автомобілів для сімейних лікарів з амбулаторій
28 березень, 2019, 06:15
Біля Луцька горів легковий автомобіль Біля Луцька горів легковий автомобіль
03 листопад, 09:06
Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль
01 листопад, 02:27
В місті на Волині амбулаторія прийматиме лише «ковідних» хворих В місті на Волині амбулаторія прийматиме лише «ковідних» хворих
30 жовтень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині сільським амбулаторіям передадуть автомобілі
05 листопад, 23:32
 0
Польща готується до локдауну
05 листопад, 22:53
 0
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
05 листопад, 22:25
 0
Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення
05 листопад, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8