На Волині сільським амбулаторіям передадуть автомобілі





Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської обласної ради, пише



Автівки отримають амбулаторії сіл: Березовичі та Зимне Володимир-Волинського району, Підбереззя, Бужани та Шклінь Горохівського району, Поромів та Старий Порицьк на Іваничівщині, Бузаки, Хотешів, Тоболи та Видерта на Камінь-Каширщині, селища Цумань, Дерно та Журавичі Ківерцівського району, Облапи та Дубове Ковельського району, Привітне на Локачинщині, Забороль, Рокині, Боратин, селища Торчин Луцького району, Згорани, Олеськ, Почани, Головне на Любомльщині, Ветли та селище Любешів Любешівського району, Цміни, Колки, Боровичі, Прилісне та Красноволя Маневицького району, Щурин, Переспа, Сокіл на Рожищенщині, Буцинь, та Мизове на Старовижівщині, Купичів та Луків Турійського району, а також селища Шацьк.



За реєстрацію транспортних засобів сплатять безпосередньо амбулаторії.

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