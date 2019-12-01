Лукашенко заборонив повертатися лікарям, які виїхали з країни
Сьогодні, 06:20
Кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, зокрема і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, що зайвих лікарів в країні немає. Пишуть Факти.
"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей.
Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", – підкреслив Лукашенко.
Він звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом.
"Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються", – підкреслив Лукашенко.
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, що зайвих лікарів в країні немає. Пишуть Факти.
"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей.
Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", – підкреслив Лукашенко.
Він звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом.
"Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються", – підкреслив Лукашенко.
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