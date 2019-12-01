Лукашенко заборонив повертатися лікарям, які виїхали з країни





Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, що зайвих лікарів в країні немає. Пишуть



"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей.



Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", – підкреслив Лукашенко.



Він звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом.



"Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються", – підкреслив Лукашенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, зокрема і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.Самопроголошений президент Білорусівідповів, що зайвих лікарів в країні немає. Пишуть Факти "Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей.Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", – підкреслив Лукашенко.Він звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом."Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються", – підкреслив Лукашенко.

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