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Лукашенко заборонив повертатися лікарям, які виїхали з країни

Лукашенко заборонив повертатися лікарям, які виїхали з країни
Кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, зокрема і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, що зайвих лікарів в країні немає. Пишуть Факти.

"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей.

Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", – підкреслив Лукашенко.

Він звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом.

"Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються", – підкреслив Лукашенко.

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Теги: Лукашенко, Білорусь, Польща, лікарі, заборона
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