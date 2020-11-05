Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити наступного тижня, – Степанов
Сьогодні, 00:20
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, тобто з суботи 14 листопада. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пишуть Факти. Очікується, що на вихідні продовжать працювати продуктові магазини і аптеки. Роботу тарнспорту також не обмежуватимуть.
"Ми не можемо запровадити локдаун, як це зробили деякі європейські країни на два-три тижні. Тому наша пропозиція полягає у тому, щоб робити жорсткий карантин у суботу та неділю. У ці дні залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все решта не має працювати", – пояснив міністр.
Максим Степанов додав, що станом на 6 листопада у лікарнях перебуває 27,5 тис. хворих на коронавірус. Наразі є 52 тис. ліжок для пацієнтів, їхню кількість можуть збільшити ще на 20 тис.
Також планують розгортати тимчасові мобільні госпіталі у Києві, Одесі та Донецькій області.
Крім того, МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин в Україні загалом. Зокрема, магазинам рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ і заборонити проведення всіх масових культурних заходів.
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Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пишуть Факти. Очікується, що на вихідні продовжать працювати продуктові магазини і аптеки. Роботу тарнспорту також не обмежуватимуть.
"Ми не можемо запровадити локдаун, як це зробили деякі європейські країни на два-три тижні. Тому наша пропозиція полягає у тому, щоб робити жорсткий карантин у суботу та неділю. У ці дні залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все решта не має працювати", – пояснив міністр.
Максим Степанов додав, що станом на 6 листопада у лікарнях перебуває 27,5 тис. хворих на коронавірус. Наразі є 52 тис. ліжок для пацієнтів, їхню кількість можуть збільшити ще на 20 тис.
Також планують розгортати тимчасові мобільні госпіталі у Києві, Одесі та Донецькій області.
Крім того, МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин в Україні загалом. Зокрема, магазинам рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ і заборонити проведення всіх масових культурних заходів.
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