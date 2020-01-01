В Україні – максимальна кількість одужалих від коронавірусу за добу, на Волині – рекорд захворюваності

За минулу добу в Україні зафіксували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за останню добу:- госпіталізували – 1 517 осіб;- летальних випадків – 201;- одужало – 10 762 особи. Це рекорд для України;- здійснили тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 440 188 осіб;- одужало – 195 544 особи;- летальних випадків – 8 125;- провели ПЛР-тестувань – 3 521 175.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ - 42 375 випадків;Вінницька область – 11 923 випадки;Дніпропетровська область – 17 014 випадків;Донецька область – 13 128 випадків;Житомирська область – 17 189 випадків;Закарпатська область – 16 268 випадків;Запорізька область – 12 196 випадків;Івано-Франківська область – 23 032 випадки;Київська область – 18 763 випадки;Кіровоградська область – 2 891 випадок;Луганська область – 4 214 випадків;Львівська область – 32 425 випадків;Миколаївська область – 9 605 випадків;Одеська область – 27 392 випадки;Полтавська область – 11 337 випадків;Рівненська область – 21 026 випадків;Сумська область – 13 635 випадків;Тернопільська область – 21 708 випадків;Харківська область – 41 131 випадок;Херсонська область – 5 027 випадків;Хмельницька область – 18 438 випадків;Черкаська область – 10 292 випадки;Чернівецька область – 24 079 випадків;Чернігівська область – 9 787 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.