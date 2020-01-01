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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – максимальна кількість одужалих від коронавірусу за добу, на Волині – рекорд захворюваності

В Україні – максимальна кількість одужалих від коронавірусу за добу, на Волині – рекорд захворюваності
За минулу добу в Україні зафіксували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу:

- госпіталізували – 1 517 осіб;
- летальних випадків – 201;
- одужало – 10 762 особи. Це рекорд для України;
- здійснили тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 440 188 осіб;
- одужало – 195 544 особи;
- летальних випадків – 8 125;
- провели ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 42 375 випадків;
Вінницька область – 11 923 випадки;
Волинська область – 15 313 випадків (424 за останню добу);
Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
Донецька область – 13 128 випадків;
Житомирська область – 17 189 випадків;
Закарпатська область – 16 268 випадків;
Запорізька область – 12 196 випадків;
Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
Київська область – 18 763 випадки;
Кіровоградська область – 2 891 випадок;
Луганська область – 4 214 випадків;
Львівська область – 32 425 випадків;
Миколаївська область – 9 605 випадків;
Одеська область – 27 392 випадки;
Полтавська область – 11 337 випадків;
Рівненська область – 21 026 випадків;
Сумська область – 13 635 випадків;
Тернопільська область – 21 708 випадків;
Харківська область – 41 131 випадок;
Херсонська область – 5 027 випадків;
Хмельницька область – 18 438 випадків;
Черкаська область – 10 292 випадки;
Чернівецька область – 24 079 випадків;
Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Максим Степанов, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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