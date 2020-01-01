Шиба заявив, що його підтримує Бондарук, а той – заперечив

Богдан Шиба, який прагне вдруге посісти крісло міського голови, збрехав своїм виборцям, заявивши, що його підтримують всі колишні кандидати, крім основного опонента. Проти кандидатури Богдана Шиби вже виступили представники міської організації партії «Батьківщина» та колишній кандидат у мери Роман Бондарук, пишуть "



Нагадаємо, на 15 листопада призначений другий тур виборів Луцького міського голови, у який вийшли Ігор Поліщук, який отримав понад 32% підтримки, та Богдан Шиба з результатом близько 13% голосів.



Зі слів Богдана Шиби, він веде перемовини з колишніми суперниками про те, щоб вони підтримали його кандидатуру у другому турі. На той момент ще не було офіційних повідомлень, хто ж саме з опонентів погодиться його підтримати, однак це не завадило назвати ексмеру конкретні прізвища.



Так, на своїй сторінці у соцмережах Шиба, відповідаючи на питання «Хто з екскандидатів у мери готовий його підтримати?», відповів наступе: «Вже заявив про свою підтримку Юрій Моклиця, заявив про підтримку Роман Бондарук, ще з декількома я веду перемовини. Я так думаю, що всі, крім Поліщука, мене підтримають».







Але Богдан Шиба обманув лучан: кандидат від «Слуги Народу» Роман Бондарук повідомив, що його не підтримує і не радить за нього голосувати.



«Враховуючи те, що Богдан Шиба вже мав досвід керівництва містом з квітня 2006 р. по листопад 2010 р., вважаю неприйнятним підтримувати його як кандидата на пост міського голови в другому турі. Оскільки марно сподіватися на гідний реванш від політика з тим руйнівним спадком, який лишив Богдан Шиба лучанам за час керування. Старі політики вже давно переконали людей в тому, що їм довіряти не варто», - йдеться у дописі колишнього кандидата на пост мера Луцька.







Крім того, раніше Луцька міська партійна організація ВО «Батьківщина» підтримала кандидата у мери Луцька Ігоря Поліщука та закликала не голосувати за Богдана Шибу, який колись був у лавах цієї партії. У тексті заяви йдеться, що колишній член партії ВО «Батьківщина» Богдан Шиба «зрадив партію та її ідеали, тим самим зрадивши вибір лучан, які голосували за «Батьківщину». Період керівництва Богдана Шиби запам’ятався відсутністю вирішення актуальних господарських проблем міста, численними невиконаними обіцянками, неповернутими кредитами та кабальними лізинговими угодами».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній мер міста, який прагне вдруге посісти крісло міського голови, збрехав своїм виборцям, заявивши, що його підтримують всі колишні кандидати, крім основного опонента. Проти кандидатури Богдана Шиби вже виступили представники міської організації партії «Батьківщина» та колишній кандидат у мери, пишуть " Волинські новини ".Нагадаємо, на 15 листопада призначений другий тур виборів Луцького міського голови, у який вийшли Ігор Поліщук, який отримав понад 32% підтримки, та Богдан Шиба з результатом близько 13% голосів.Зі слів Богдана Шиби, він веде перемовини з колишніми суперниками про те, щоб вони підтримали його кандидатуру у другому турі. На той момент ще не було офіційних повідомлень, хто ж саме з опонентів погодиться його підтримати, однак це не завадило назвати ексмеру конкретні прізвища.Так, на своїй сторінці у соцмережах Шиба, відповідаючи на питання «Хто з екскандидатів у мери готовий його підтримати?», відповів наступе: «Вже заявив про свою підтримку Юрій Моклиця, заявив про підтримку Роман Бондарук, ще з декількома я веду перемовини. Я так думаю, що всі, крім Поліщука, мене підтримають».Але Богдан Шиба обманув лучан: кандидат від «Слуги Народу» Роман Бондарук повідомив, що його не підтримує і не радить за нього голосувати.«Враховуючи те, що Богдан Шиба вже мав досвід керівництва містом з квітня 2006 р. по листопад 2010 р., вважаю неприйнятним підтримувати його як кандидата на пост міського голови в другому турі. Оскільки марно сподіватися на гідний реванш від політика з тим руйнівним спадком, який лишив Богдан Шиба лучанам за час керування. Старі політики вже давно переконали людей в тому, що їм довіряти не варто», - йдеться у дописі колишнього кандидата на пост мера Луцька.Крім того, раніше Луцька міська партійна організація ВО «Батьківщина» підтримала кандидата у мери Луцька Ігоря Поліщука та закликала не голосувати за Богдана Шибу, який колись був у лавах цієї партії. У тексті заяви йдеться, що колишній член партії ВО «Батьківщина» Богдан Шиба «зрадив партію та її ідеали, тим самим зрадивши вибір лучан, які голосували за «Батьківщину». Період керівництва Богдана Шиби запам’ятався відсутністю вирішення актуальних господарських проблем міста, численними невиконаними обіцянками, неповернутими кредитами та кабальними лізинговими угодами».

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