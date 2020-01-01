У Дніпрі після 12-хвилинної зупинки серця і коми врятували хвору на коронавірус дитину





Про це розповіли 6 листопада у випуску



Стан дитини значно ускладнювали вроджені патології. Мама, що виховує сина сама, помітила у нього високу температуру ще 30 вересня. За кілька днів стан малюка стрімко погіршився і врешті зупинилося серце.



Дитину терміново доправили з Новомосковська до Дніпра. Лікарі робили усе можливе, аби хлопчик виграв битву за життя. Врешті з'явилася обнадійлива новина і Захарчика перевели з реанімації. Його тест на коронавірус вже негативний. Попереду у хлопчика тривала реабілітація.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 12-хвилинної зупинки серця й коми у Дніпрі врятували трирічного хлопчика, що захворів на коронавірус.Про це розповіли 6 листопада у випуску ТСН. Стан дитини значно ускладнювали вроджені патології. Мама, що виховує сина сама, помітила у нього високу температуру ще 30 вересня. За кілька днів стан малюка стрімко погіршився і врешті зупинилося серце.Дитину терміново доправили з Новомосковська до Дніпра. Лікарі робили усе можливе, аби хлопчик виграв битву за життя. Врешті з'явилася обнадійлива новина і Захарчика перевели з реанімації. Його тест на коронавірус вже негативний. Попереду у хлопчика тривала реабілітація.

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