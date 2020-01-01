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У районі на Волині через значне зростання кількості хворих на коронавірус не вистачає медиків

У районі на Волині через значне зростання кількості хворих на коронавірус не вистачає медиків
Захворюваність на коронавірусну хворобу за останній місяць набула значного поширення, кількість захворювань збільшилась вп’ятеро. За показниками захворюваності є тенденція переходу Маневицького району до "червоної" зони.

Про це йдеться на сайті Маневицької селищної ради.

Так, у "червоній" зоні школи переходять на дистанційну форму навчання, припиняють роботу магазини промислової продукції (за виключенням тих, що здійснюють торгівлю засобами гігієни), заклади громадського харчування (за виключенням тих, хто здійснює довезення замовлення додому), спортзали та фітнес-центри, обмежують рух залізничного та автомобільного громадського транспорту.

Зі слів директора КП "Маневицька ЦРЛ" Олега Бегаля стаціонарні відділення змушені збільшувати кількість ліжкомісць через велике навантаження хворими на COVID-19 та з підозрою на дане захворювання. Збільшується кількість ускладнень від даної хвороби та хворих, що потребують кисневої терапії.

Через велике навантаження не вистачає лікарів та середнього медичного персоналу. При цьому обласні лікувальні установи також переповнені та відмовляють в госпіталізації.

Держпродспоживслужба району продовжує здійснювати перевірки щодо дотримання карантинних заходів спільно з районним відділом Національної поліції. При цьому за порушення протиепідемічних заходів загалом наклали вже 126 штрафів.

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Теги: коронавірус, Маневичі
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