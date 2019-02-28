У Луцьку діяло підпільне казино лише для «своїх клієнтів». ФОТО





Про це повідомляє



Поліцейські встановили, що у закладі через мережу Інтернет незаконно надавався доступ до електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів. Гральний заклад працював під виглядом кафе, до якого запускали лише «своїх людей», після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації через систему відеонагляду грального закладу.



Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили системні блоки, за допомогою яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, флеш носії, систему відеонагляду, комплектуючі до комп’ютерної техніки, чорнові записи адміністратора та інші речові докази по справі.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.



Триває перевірка.





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