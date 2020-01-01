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На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО

На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
На автодорозі між селами Овадне та Сусваль Володимир-Волинського району сталась аварія.

Автопригода трапилася 5 листопада ввечері, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля перебував 31-річний житель району. Водій збив велосипедиста, 62-річного жителя села Сусваль, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Триває слідство.

На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО



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Теги: аварія, Володимир
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