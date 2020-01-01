На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 10:31
На автодорозі між селами Овадне та Сусваль Володимир-Волинського району сталась аварія.
Автопригода трапилася 5 листопада ввечері, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 31-річний житель району. Водій збив велосипедиста, 62-річного жителя села Сусваль, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Триває слідство.
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Автопригода трапилася 5 листопада ввечері, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 31-річний житель району. Водій збив велосипедиста, 62-річного жителя села Сусваль, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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