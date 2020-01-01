На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО





Автопригода трапилася 5 листопада ввечері, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля перебував 31-річний житель району. Водій збив велосипедиста, 62-річного жителя села Сусваль, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди чоловік загинув.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.



Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі між селами Овадне та Сусваль Володимир-Волинського району сталась аварія.Автопригода трапилася 5 листопада ввечері, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля перебував 31-річний житель району. Водій збив велосипедиста, 62-річного жителя села Сусваль, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди чоловік загинув.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію