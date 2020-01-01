10 смертей та 424 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 68, м. Нововолинськ – 24, Володимир-Волинський район – 50, Горохівський район – 35, Іваничівський район – 7, Камінь-Каширський район – 25, Ківерцівський район – 36, Ковельський район – 32, Локачинський район – 7, Любомльський район – 21, Любешівський район – 19, Луцький район – 24, Маневицький район – 27, Ратнівський район – 23, Рожищенський район – 4, Турійський район – 14, Шацький район – 8.



Станом на 6 листопада в області зареєстрували 15313 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 810 у дітей та 1437 у медичних працівників. Одужало 9162 особи, з них 526 дітей та 1022 медичних працівники. 303 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 3487 (в т. ч. 88 летальних)

Луцький район – 1272 (в т. ч. 26 летальних)

м. Нововолинськ – 1268 (в т. ч. 25 летальних)

Володимир-Волинський район – 1374 (в т. ч. 16 летальних)

Горохівський район – 736 (в т. ч. 15 летальних)

Іваничівський район – 396 (в т. ч. 10 летальних)

Камінь-Каширський район – 583 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1421 (в т. ч. 19 летальних)

Ковельський район – 1315 (в т. ч. 29 летальних)

Локачинський район – 207 (в т. ч. 1 летальний)

Любомльський район – 376 (в т. ч. 2 летальних)

Любешівський район – 522 (в т. ч. 10 летальних)

Маневицький район – 738 (в т. ч. 16 летальних)

Ратнівський район – 509 (в т.ч. 14 летальних)

Рожищенський район – 378 (в т. ч. 11 летальних)

Старовижівський район – 200 (в т.ч. 4 летальних)

Турійський район – 388 ( в т. ч. 4 летальний)

Шацький район – 143 (в т. ч. 2 летальних)



За попередню добу надійшло 424 повідомлення про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 83395 осіб. За останню добу обстежили 1432 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 424 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 413 осіб. Десять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, м.Ковель – 1, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1, Луцький район – 2, Ратнівський район – 1).Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 68, м. Нововолинськ – 24, Володимир-Волинський район – 50, Горохівський район – 35, Іваничівський район – 7, Камінь-Каширський район – 25, Ківерцівський район – 36, Ковельський район – 32, Локачинський район – 7, Любомльський район – 21, Любешівський район – 19, Луцький район – 24, Маневицький район – 27, Ратнівський район – 23, Рожищенський район – 4, Турійський район – 14, Шацький район – 8.Станом на 6 листопада в області зареєстрували 15313 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 810 у дітей та 1437 у медичних працівників. Одужало 9162 особи, з них 526 дітей та 1022 медичних працівники. 303 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 3487 (в т. ч. 88 летальних)Луцький район – 1272 (в т. ч. 26 летальних)м. Нововолинськ – 1268 (в т. ч. 25 летальних)Володимир-Волинський район – 1374 (в т. ч. 16 летальних)Горохівський район – 736 (в т. ч. 15 летальних)Іваничівський район – 396 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район – 583 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1421 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район – 1315 (в т. ч. 29 летальних)Локачинський район – 207 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 376 (в т. ч. 2 летальних)Любешівський район – 522 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район – 738 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 509 (в т.ч. 14 летальних)Рожищенський район – 378 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район – 200 (в т.ч. 4 летальних)Турійський район – 388 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 143 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 424 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 83395 осіб. За останню добу обстежили 1432 особи.

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