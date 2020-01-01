Розпочали ремонт траси, яка сполучає Львівську та Волинську області
Сьогодні, 11:37
Стартували ремонтні роботи на дорозі Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква, яка сполучає між собою Львівську та Волинську області.
Дорожня техніка працює поблизу міста Великі Мости, де укладають верхній шар асфальтобетонного покриття, - інформує Укравтодор.
Ремонтувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Впродовж 2017-2018 років відремонтували 15 км шляху у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття та 5 км – у нижньому шарі від Червонограда до Великих Мостів. Через обмежене фінансування, ремонтні роботи були призупинені.
Наразі укладають верхній шар асфальтобетону на ділянці, на якій два роки тому забезпечили проїзд транспорту лише у нижньому шарі. Протяжність дороги в межах Львівщини – 62,4 км. Відремонтувати її по всій протяжності в межах Львівської області планують до кінця наступного року.
У Волинській області цього року відремонтують 20,6 км, ділянка 9,5 км вже повністю готова, ще 11,1 км у верхньому шарі.
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Дорожня техніка працює поблизу міста Великі Мости, де укладають верхній шар асфальтобетонного покриття, - інформує Укравтодор.
Ремонтувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Впродовж 2017-2018 років відремонтували 15 км шляху у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття та 5 км – у нижньому шарі від Червонограда до Великих Мостів. Через обмежене фінансування, ремонтні роботи були призупинені.
Наразі укладають верхній шар асфальтобетону на ділянці, на якій два роки тому забезпечили проїзд транспорту лише у нижньому шарі. Протяжність дороги в межах Львівщини – 62,4 км. Відремонтувати її по всій протяжності в межах Львівської області планують до кінця наступного року.
У Волинській області цього року відремонтують 20,6 км, ділянка 9,5 км вже повністю готова, ще 11,1 км у верхньому шарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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