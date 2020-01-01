У Луцьку онук жорстоко побив 69-річного дідуся





Про це Інформаційному агентству



Інцидент трапився вчора, 5 листопада, близько 22:00 у будинку №10 на вулиці Шота Руставелі.



Зі слів очевидців, дідусь був увесь у крові. Своєю чергою, молодик поводився неадекватно, ймовірно був під дією алкогольних чи наркотичних речовин.



«Руки в бідолахи аж трусилися. Від чого не знаю, чи то від алкоголізму, чи то від скоєного», – зазначив один зі свідків.



На місце викликали правоохоронців і "швидку". Дідусь не захотів писати на внука заяву.



Інформацію про правопорушення підтвердили в секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.



«Вчора близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що за цією адресою 22-річний громадянин наніс тілесні ушкодження 69-річному. Нині триває перевірка. Всі відомості відповідним чином задокументовано», – повідомили в поліції.



Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик їм надійшов близько 22:49. На місці потерпілому діагностували струс головного мозку. Його доставили в міську клінічну лікарню.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ 22-річний чоловік, який імовірно був під впливом наркотичних речовин чи алкоголю, жорстоко побив свого 69-річного дідуся.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився вчора, 5 листопада, близько 22:00 у будинку №10 на вулиці Шота Руставелі.Зі слів очевидців, дідусь був увесь у крові. Своєю чергою, молодик поводився неадекватно, ймовірно був під дією алкогольних чи наркотичних речовин.«Руки в бідолахи аж трусилися. Від чого не знаю, чи то від алкоголізму, чи то від скоєного», – зазначив один зі свідків.На місце викликали правоохоронців і "швидку". Дідусь не захотів писати на внука заяву.Інформацію про правопорушення підтвердили в секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.«Вчора близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що за цією адресою 22-річний громадянин наніс тілесні ушкодження 69-річному. Нині триває перевірка. Всі відомості відповідним чином задокументовано», – повідомили в поліції.Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик їм надійшов близько 22:49. На місці потерпілому діагностували струс головного мозку. Його доставили в міську клінічну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію