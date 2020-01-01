У Луцьку онук жорстоко побив 69-річного дідуся
Сьогодні, 11:53
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ 22-річний чоловік, який імовірно був під впливом наркотичних речовин чи алкоголю, жорстоко побив свого 69-річного дідуся.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився вчора, 5 листопада, близько 22:00 у будинку №10 на вулиці Шота Руставелі.
Зі слів очевидців, дідусь був увесь у крові. Своєю чергою, молодик поводився неадекватно, ймовірно був під дією алкогольних чи наркотичних речовин.
«Руки в бідолахи аж трусилися. Від чого не знаю, чи то від алкоголізму, чи то від скоєного», – зазначив один зі свідків.
На місце викликали правоохоронців і "швидку". Дідусь не захотів писати на внука заяву.
Інформацію про правопорушення підтвердили в секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.
«Вчора близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що за цією адресою 22-річний громадянин наніс тілесні ушкодження 69-річному. Нині триває перевірка. Всі відомості відповідним чином задокументовано», – повідомили в поліції.
Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик їм надійшов близько 22:49. На місці потерпілому діагностували струс головного мозку. Його доставили в міську клінічну лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився вчора, 5 листопада, близько 22:00 у будинку №10 на вулиці Шота Руставелі.
Зі слів очевидців, дідусь був увесь у крові. Своєю чергою, молодик поводився неадекватно, ймовірно був під дією алкогольних чи наркотичних речовин.
«Руки в бідолахи аж трусилися. Від чого не знаю, чи то від алкоголізму, чи то від скоєного», – зазначив один зі свідків.
На місце викликали правоохоронців і "швидку". Дідусь не захотів писати на внука заяву.
Інформацію про правопорушення підтвердили в секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.
«Вчора близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що за цією адресою 22-річний громадянин наніс тілесні ушкодження 69-річному. Нині триває перевірка. Всі відомості відповідним чином задокументовано», – повідомили в поліції.
Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик їм надійшов близько 22:49. На місці потерпілому діагностували струс головного мозку. Його доставили в міську клінічну лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
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