За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень
Сьогодні, 14:22
Житель Львівщини ошукав волинянина на гроші.
Так, 5 листопада ввечері до поліції звернувся житель Горохівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Він повідомив, що ще у вересні передав майже 150 тис. гривень завдатку за купівлю трактора мешканцю Львівщини. Техніку чоловік мав доставити із-за кордону, та до сьогодні цього не зробив.
За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.
Нині у справі триває досудове розслідування.
Зображення ілюстративне.
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Так, 5 листопада ввечері до поліції звернувся житель Горохівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Він повідомив, що ще у вересні передав майже 150 тис. гривень завдатку за купівлю трактора мешканцю Львівщини. Техніку чоловік мав доставити із-за кордону, та до сьогодні цього не зробив.
За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.
Нині у справі триває досудове розслідування.
Зображення ілюстративне.
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Коментарі 1
Не майте з галичанами ніяких справ. Волинян вони вважають за мавп, хоча все - навпаки. Якщо перекрутити одного галіціяку в пральній машині, то на виході отримаємо два скаженні бульдоги.
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