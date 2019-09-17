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За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень

За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень
Житель Львівщини ошукав волинянина на гроші.

Так, 5 листопада ввечері до поліції звернувся житель Горохівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Він повідомив, що ще у вересні передав майже 150 тис. гривень завдатку за купівлю трактора мешканцю Львівщини. Техніку чоловік мав доставити із-за кордону, та до сьогодні цього не зробив.

За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Нині у справі триває досудове розслідування.

Зображення ілюстративне.

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Теги: шахрай, волинянин, гроші, трактор
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Коментарі 1
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Не майте з галичанами ніяких справ. Волинян вони вважають за мавп, хоча все - навпаки. Якщо перекрутити одного галіціяку в пральній машині, то на виході отримаємо два скаженні бульдоги.
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