За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень





Так, 5 листопада ввечері до поліції звернувся житель Горохівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Він повідомив, що ще у вересні передав майже 150 тис. гривень завдатку за купівлю трактора мешканцю Львівщини. Техніку чоловік мав доставити із-за кордону, та до сьогодні цього не зробив.



За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.



Нині у справі триває досудове розслідування.



Зображення ілюстративне.



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