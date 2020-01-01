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В Україні ввели штрафи за неносіння масок

В Україні ввели штрафи за неносіння масок
Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту у цілому підтримали 262 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти, - пише Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

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Теги: штрафи, маски, закон, Україна
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