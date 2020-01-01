У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів





Про це в ефірі програми «Позиція» сказав головний комунальник Луцька Микола Осіюк,



«На декількох вулицях у Луцьку ми спробуємо це зробити, зокрема, біля 4 школи на проспекті Волі. Там буде проходити реконструкція і ми спробуємо таке влаштувати. Також і в інших місцях, де саме, ще маємо обговорити з патрульною поліцією», – наголосив директор департаменту ЖКГ Луцькради.



Такі фігурки вже є у Ковелі та у Вінниці, Києві та Дніпрі. Виготовляють їх із міцного пластику у повен ріст людини. Вони мають привертати увагу водіїв, аби ті, під’їжджаючи до переходів, зменшували швидкість.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пластикові фігури дітей, які нібито збираються переходити дорогу, встановлять у Луцьку поблизу пішохідних переходів.Про це в ефірі програми «Позиція» сказав головний комунальник Луцька пише "12 канал".«На декількох вулицях у Луцьку ми спробуємо це зробити, зокрема, біля 4 школи на проспекті Волі. Там буде проходити реконструкція і ми спробуємо таке влаштувати. Також і в інших місцях, де саме, ще маємо обговорити з патрульною поліцією», – наголосив директор департаменту ЖКГ Луцькради.Такі фігурки вже є у Ковелі та у Вінниці, Києві та Дніпрі. Виготовляють їх із міцного пластику у повен ріст людини. Вони мають привертати увагу водіїв, аби ті, під’їжджаючи до переходів, зменшували швидкість.

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