У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів
Сьогодні, 12:27
Пластикові фігури дітей, які нібито збираються переходити дорогу, встановлять у Луцьку поблизу пішохідних переходів.
Про це в ефірі програми «Позиція» сказав головний комунальник Луцька Микола Осіюк, пише "12 канал".
«На декількох вулицях у Луцьку ми спробуємо це зробити, зокрема, біля 4 школи на проспекті Волі. Там буде проходити реконструкція і ми спробуємо таке влаштувати. Також і в інших місцях, де саме, ще маємо обговорити з патрульною поліцією», – наголосив директор департаменту ЖКГ Луцькради.
Такі фігурки вже є у Ковелі та у Вінниці, Києві та Дніпрі. Виготовляють їх із міцного пластику у повен ріст людини. Вони мають привертати увагу водіїв, аби ті, під’їжджаючи до переходів, зменшували швидкість.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі програми «Позиція» сказав головний комунальник Луцька Микола Осіюк, пише "12 канал".
«На декількох вулицях у Луцьку ми спробуємо це зробити, зокрема, біля 4 школи на проспекті Волі. Там буде проходити реконструкція і ми спробуємо таке влаштувати. Також і в інших місцях, де саме, ще маємо обговорити з патрульною поліцією», – наголосив директор департаменту ЖКГ Луцькради.
Такі фігурки вже є у Ковелі та у Вінниці, Києві та Дніпрі. Виготовляють їх із міцного пластику у повен ріст людини. Вони мають привертати увагу водіїв, аби ті, під’їжджаючи до переходів, зменшували швидкість.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів
Сьогодні, 12:27
В Україні ввели штрафи за неносіння масок
Сьогодні, 12:19
Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід
Сьогодні, 12:00
У Луцьку онук жорстоко побив 69-річного дідуся
Сьогодні, 11:53