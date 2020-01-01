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У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів

У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів
Пластикові фігури дітей, які нібито збираються переходити дорогу, встановлять у Луцьку поблизу пішохідних переходів.

Про це в ефірі програми «Позиція» сказав головний комунальник Луцька Микола Осіюк, пише "12 канал".

«На декількох вулицях у Луцьку ми спробуємо це зробити, зокрема, біля 4 школи на проспекті Волі. Там буде проходити реконструкція і ми спробуємо таке влаштувати. Також і в інших місцях, де саме, ще маємо обговорити з патрульною поліцією», – наголосив директор департаменту ЖКГ Луцькради.

Такі фігурки вже є у Ковелі та у Вінниці, Києві та Дніпрі. Виготовляють їх із міцного пластику у повен ріст людини. Вони мають привертати увагу водіїв, аби ті, під’їжджаючи до переходів, зменшували швидкість.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, фігурки дітей, безпечні переходи
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