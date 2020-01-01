Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень

Юрія Погуляйка з проханням не запроваджувати окремі протиепідемічні обмеження.



Про це йдеться на сайті ради.



У районі просять не впроваджувати низку карантинних обмежень, зокрема:

- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування до 20:00;

- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення.



У зверненні запевняють, що у закладах дотримуватимуться протиепідемічних заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати та голова Іваничівської селищної ради звернулися до державної комісії ТЕБ та НС, голови ОДАз проханням не запроваджувати окремі протиепідемічні обмеження.Про це йдеться на сайті ради.У районі просять не впроваджувати низку карантинних обмежень, зокрема:- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування до 20:00;- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення.У зверненні запевняють, що у закладах дотримуватимуться протиепідемічних заходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію