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Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень

Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень
Депутати та голова Іваничівської селищної ради звернулися до державної комісії ТЕБ та НС, голови ОДА Юрія Погуляйка з проханням не запроваджувати окремі протиепідемічні обмеження.

Про це йдеться на сайті ради.

У районі просять не впроваджувати низку карантинних обмежень, зокрема:
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування до 20:00;
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення.

У зверненні запевняють, що у закладах дотримуватимуться протиепідемічних заходів.
Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень

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Теги: карантин, червона зона
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