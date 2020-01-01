Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень
Сьогодні, 13:10
Депутати та голова Іваничівської селищної ради звернулися до державної комісії ТЕБ та НС, голови ОДА Юрія Погуляйка з проханням не запроваджувати окремі протиепідемічні обмеження.
Про це йдеться на сайті ради.
У районі просять не впроваджувати низку карантинних обмежень, зокрема:
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування до 20:00;
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення.
У зверненні запевняють, що у закладах дотримуватимуться протиепідемічних заходів.
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Про це йдеться на сайті ради.
У районі просять не впроваджувати низку карантинних обмежень, зокрема:
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування до 20:00;
- не обмежувати приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення.
У зверненні запевняють, що у закладах дотримуватимуться протиепідемічних заходів.
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