Луцьку школу №2 перевірили на дотримання карантину: які порушення знайшли

У Луцьку перевірили школу №2 на дотримання протиепідемічних правил.Про це йдеться на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Перевірку проводили співробітники регіонального представництва Уповноваженого у Волинській областітаТак, у закладі навчається 939 учнів у 35 класах. Чисельність працівників складає 102 осіб, з яких – 77 педагогічний персонал, 1 медичний працівник та 14 технічних та інших працівників.До слова, на день візиту випадків захворювання на COVID-19 серед учнів чи працівників навчального закладу не зафіксували.Проте, за інформацією представників школи, на час проведення моніторингового візиту, 103 учнів були відсутні. З них 64 – через хворобу, а решта за сімейними обставинами.Також встановили, що під час запровадження урядом карантинних заходів з вересня навчального року 2020 року, у 2-ох учнів та 8 працівників школи зафіксували захворювання на COVID-19. Крім цього, у 10 працівників школи виявили випадки підвищення температури та ознаки гострого респіраторного захворювання, у зв’язку з чим перебували дома на самоізоляції.Під час моніторингу з’ясували, що у школі вживають протитиепідемічні заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.Зокрема, запровадили тимчасовий порядок організації освітнього процесу (режиму роботи закладу), школа перейшла на гнучкий графік навчання: з 08.00 год., навчаються 2, 5-А, 6-А, 7-11 класи; з 08.30 год., навчаються 1-ші класи; з 13.00 год., навчаються 3-4 класи; з 13.50 год., навчаються 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-Б, 6-В, 6-Г класи.За інформацією представників школи, педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. Проводять щоденний температурний скринінг учнів та працівників, для чого використовуються наявні два безконтактні термометри. Температурний скринінг учнів проводить медичний працівник під час першого уроку у класі, а педагогічних та інших працівників — до початку роботи.До роботи не допускаються співробітники у разі хворобливого стану та підвищеної температури. Медичний кабінет медсестри одночасно слугує спеціальним приміщенням для тимчасової ізоляції здобувача освіти у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби.На усіх входах у приміщення школи організували місця для обробки рук антисептичними засобами, тут також наявна інформація (плакати) про дотримання карантинних обмежень та респіраторної гігієни.Встановили контейнери для використаних засобів індивідуального захисту. Розробили маршрути руху учасників навчального процесу із залученням трьох входів у приміщення школи. У закладі забезпечили використання розмітки на підлозі, виокремили зони для різних вікових категорій здобувачів освіти.Відповідно до графіка проводять вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів та провітрювання класів. Обмежили проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях. Заборонили допуск до закладу освіти батьків.Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисних масок або респіратора.У розкладі занять передбачили можливості визначення різного часу початку та закінчення занять для різних класів та груп.У школі розробили графік харчування та для здобувачів освіти забезпечили відстані між столами не менше 1,5 м, учні мають гаряче харчування.Також у санітарних кімнатах школи є рідке мило.Під час спілкування з учнями, виявили, що діти також обізнані з протиепідемічними заходами у навчальному закладі та намагаються дотримуватись встановлених санітарних норм. Заклад забезпечений багаторазовими захисними щитками, окулярами, одноразовими рукавичками та дезінфекційними засобами відповідно до потреби.Водночас моніторингова група виявила ряд упущень та недоліків в організації протиепідемічних заходів на період карантину.Встановили, оскільки ще на початку навчального року працівникам школи одноразово видали 704 маски, тобто по 7 масок кожному працівнику, що є явно недостатнім, оскільки відповідно вимог пункту 4 постанови №50 всі працівники закладу повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи."Керівником закладу в порушення пунктів 2, 5, 28 постанови № 50 не забезпечено проведення навчання працівників щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних засобів. Відповідного документального підтвердження проведення вказаного інструктажу моніторинговій групі надано не було", - йдеться у повідомлені.Також у санітарних кімнатах, та біля рукомийників, де відсутні електросушарки для рук, не було паперових рушників.Інформують, що керівник закладу не забезпечив збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту (захисних масок, респіраторів, гумових рукавичок, захисних щитків). Зокрема, на поліетиленових пакетах, призначених для централізованого збору використаних ЗІЗ, які знаходяться в контейнерах відсутнє маркування: «використані засоби індивідуального захисту».Не всі місця для обробки рук були позначені яскравим вказівником про правила на необхідність дезінфекції рук.Про виявлені недоліки та порушення за результатом моніторингового візиту поінформували директора ліцею з наданням рекомендацій для їх усунення. Звіт та листи реагування будуть скеровані керівництву школа та вищому органу управління у встановленому порядку.