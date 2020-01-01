На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька
Сьогодні, 13:28
На 63 році життя померла колишня директорка угринівської школи Євгенія Дудко.
Про це йдеться на сайті Городищенської громади.
Не стало Євгенії Михайлівни Дудко, освітянки з багаторічним досвідом роботи, ще нещодавно директорки Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Сумну звістку повідомили вранці, 06 листопада.
"Євгенія Михайлівна була педагогом від Бога. Її добре знали у громаді і далеко за її межами. Останнім часом хворіла. З пневмонією потрапила у реанімацію. Наші джерела повідомляють, що у жінки виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Апарат Городищенської сільської ради, керівники закладів освіти, педагоги громади, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Євгенії Дудко.
Довідково
Євгенія Дудко розпочала трудову діяльність із 1974 року старшою піонервожатою Ржищівської восьмирічної школи Горохівського району.
Із 1976 року працювала в Угринівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: організатором дитячого колективу, вчителем української мови та літератури, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи і директором цієї школи. У кінці серпня цього року Євгенія Михайлівна (спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист) вирішила покинути директорський пост у рідному закладі освіти і залишилася на посаді вчителя української мови та літератури.
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Про це йдеться на сайті Городищенської громади.
Не стало Євгенії Михайлівни Дудко, освітянки з багаторічним досвідом роботи, ще нещодавно директорки Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Сумну звістку повідомили вранці, 06 листопада.
"Євгенія Михайлівна була педагогом від Бога. Її добре знали у громаді і далеко за її межами. Останнім часом хворіла. З пневмонією потрапила у реанімацію. Наші джерела повідомляють, що у жінки виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Апарат Городищенської сільської ради, керівники закладів освіти, педагоги громади, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Євгенії Дудко.
Довідково
Євгенія Дудко розпочала трудову діяльність із 1974 року старшою піонервожатою Ржищівської восьмирічної школи Горохівського району.
Із 1976 року працювала в Угринівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: організатором дитячого колективу, вчителем української мови та літератури, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи і директором цієї школи. У кінці серпня цього року Євгенія Михайлівна (спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист) вирішила покинути директорський пост у рідному закладі освіти і залишилася на посаді вчителя української мови та літератури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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