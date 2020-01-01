На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька

На 63 році життя померла колишня директорка угринівської школиПро це йдеться на сайті Городищенської громади.Не стало Євгенії Михайлівни Дудко, освітянки з багаторічним досвідом роботи, ще нещодавно директорки Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Сумну звістку повідомили вранці, 06 листопада."Євгенія Михайлівна була педагогом від Бога. Її добре знали у громаді і далеко за її межами. Останнім часом хворіла. З пневмонією потрапила у реанімацію. Наші джерела повідомляють, що у жінки виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.Апарат Городищенської сільської ради, керівники закладів освіти, педагоги громади, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Євгенії Дудко.Євгенія Дудко розпочала трудову діяльність із 1974 року старшою піонервожатою Ржищівської восьмирічної школи Горохівського району.Із 1976 року працювала в Угринівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: організатором дитячого колективу, вчителем української мови та літератури, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи і директором цієї школи. У кінці серпня цього року Євгенія Михайлівна (спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист) вирішила покинути директорський пост у рідному закладі освіти і залишилася на посаді вчителя української мови та літератури.