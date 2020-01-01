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На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька

На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька
На 63 році життя померла колишня директорка угринівської школи Євгенія Дудко.

Про це йдеться на сайті Городищенської громади.

Не стало Євгенії Михайлівни Дудко, освітянки з багаторічним досвідом роботи, ще нещодавно директорки Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Сумну звістку повідомили вранці, 06 листопада.

"Євгенія Михайлівна була педагогом від Бога. Її добре знали у громаді і далеко за її межами. Останнім часом хворіла. З пневмонією потрапила у реанімацію. Наші джерела повідомляють, що у жінки виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Апарат Городищенської сільської ради, керівники закладів освіти, педагоги громади, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Євгенії Дудко.

Довідково

Євгенія Дудко розпочала трудову діяльність із 1974 року старшою піонервожатою Ржищівської восьмирічної школи Горохівського району.

Із 1976 року працювала в Угринівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: організатором дитячого колективу, вчителем української мови та літератури, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи і директором цієї школи. У кінці серпня цього року Євгенія Михайлівна (спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист) вирішила покинути директорський пост у рідному закладі освіти і залишилася на посаді вчителя української мови та літератури.
На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька

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Теги: смерть, коронавірус
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