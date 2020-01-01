вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вічна пам'ять: українці відзначають Дмитрівську суботу і згадують усіх спочилих

Вічна пам'ять: українці відзначають Дмитрівську суботу і згадують усіх спочилих
У році є кілька особливих днів, коли вшановують пам’ять усіх спочилих християн, їх називають батьківськими суботами. Останнім таким днем у році є Дмитрівська поминальна субота, яка цього разу припадає на 7 листопада.

Про це повідомляють на сторінці Православної церкви України у фейсбуці.

«З вірою в безсмертя душі та у воскресіння після смерті Свята Церква щодня підносить молитви до Бога як за живих, так і за спочилих християн, що завершили свій шлях тут, на землі, та перейшли у вічність», – пишуть священнослужителі.

Пояснюють, що саме субота є днем загального поминання для християн, адже це день спокою, він символічно завершує тиждень, нагадуючи про завершення і людського життя у світі цьому. У свою чергу це спонукає згадувати святих, які відійшли у вічність та молитися про всіх спочилих, особливо рідних.

Цього дня звершувалися та звершуються молитви за спочилих воїнів, адже названа поминальна субота на честь святого великомученика Димитрія Солунського, який і сам був воїном.

Згодом заупокійні молитви в цей день почали лунати за кожну християнську душу, що відійшла до вічності. Тож у цю суботу закликають помолитися за наших рідних і близьких, а також за кожного захисника, який віддав своє життя, боронячи незалежність і гідність в неоголошеній російсько-українській війні на Сході держави.

Також православна церква України 7 листопада вшановує пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, наближається справжня зима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Димитрівська субота, поминальна субота, батьківська субота, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 смертей та 482 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:50
Вічна пам'ять: українці відзначають Дмитрівську суботу і згадують усіх спочилих
Сьогодні, 10:22
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:40
Ранок 7 листопада: в Україні за добу виявили 10 746 випадків коронавірусу, на Волині – 482
Сьогодні, 09:12
Головного тренера «Волині» визнали найкращим коучем туру
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
Троїцька поминальна субота: чому у ПЦУ радять не бажати померлим, аби «земля була пухом» Троїцька поминальна субота: чому у ПЦУ радять не бажати померлим, аби «земля була пухом»
04 червень, 18:14
Показали, як проходить розпис університетської церкви у Луцьку Показали, як проходить розпис університетської церкви у Луцьку
03 листопад, 23:30
У Туреччині на дні озера знайшли старовинну церкву У Туреччині на дні озера знайшли старовинну церкву
21 жовтень, 05:04
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
20 жовтень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 смертей та 482 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:50
 0
Вічна пам'ять: українці відзначають Дмитрівську суботу і згадують усіх спочилих
Сьогодні, 10:22
 0
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:40
 0
Ранок 7 листопада: в Україні за добу виявили 10 746 випадків коронавірусу, на Волині – 482
Сьогодні, 09:12
 0
Головного тренера «Волині» визнали найкращим коучем туру
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8