Вічна пам'ять: українці відзначають Дмитрівську суботу і згадують усіх спочилих





Про це повідомляють на



«З вірою в безсмертя душі та у воскресіння після смерті Свята Церква щодня підносить молитви до Бога як за живих, так і за спочилих християн, що завершили свій шлях тут, на землі, та перейшли у вічність», – пишуть священнослужителі.



Пояснюють, що саме субота є днем загального поминання для християн, адже це день спокою, він символічно завершує тиждень, нагадуючи про завершення і людського життя у світі цьому. У свою чергу це спонукає згадувати святих, які відійшли у вічність та молитися про всіх спочилих, особливо рідних.



Цього дня звершувалися та звершуються молитви за спочилих воїнів, адже названа поминальна субота на честь святого великомученика Димитрія Солунського, який і сам був воїном.



Згодом заупокійні молитви в цей день почали лунати за кожну християнську душу, що відійшла до вічності. Тож у цю суботу закликають помолитися за наших рідних і близьких, а також за кожного захисника, який віддав своє життя, боронячи незалежність і гідність в неоголошеній російсько-українській війні на Сході держави.



Також православна церква України 7 листопада вшановує пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, наближається справжня зима.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У році є кілька особливих днів, коли вшановують пам’ять усіх спочилих християн, їх називають батьківськими суботами. Останнім таким днем у році є Дмитрівська поминальна субота, яка цього разу припадає на 7 листопада.Про це повідомляють на сторінці Православної церкви України у фейсбуці.«З вірою в безсмертя душі та у воскресіння після смерті Свята Церква щодня підносить молитви до Бога як за живих, так і за спочилих християн, що завершили свій шлях тут, на землі, та перейшли у вічність», – пишуть священнослужителі.Пояснюють, що саме субота є днем загального поминання для християн, адже це день спокою, він символічно завершує тиждень, нагадуючи про завершення і людського життя у світі цьому. У свою чергу це спонукає згадувати святих, які відійшли у вічність та молитися про всіх спочилих, особливо рідних.Цього дня звершувалися та звершуються молитви за спочилих воїнів, адже названа поминальна субота на честь святого великомученика Димитрія Солунського, який і сам був воїном.Згодом заупокійні молитви в цей день почали лунати за кожну християнську душу, що відійшла до вічності. Тож у цю суботу закликають помолитися за наших рідних і близьких, а також за кожного захисника, який віддав своє життя, боронячи незалежність і гідність в неоголошеній російсько-українській війні на Сході держави.Також православна церква України 7 листопада вшановує пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, наближається справжня зима.

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