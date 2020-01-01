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Луцьким сім'ям, у яких виховуються діти з інвалідністю, передали допомогу

Луцьким сім'ям, у яких виховуються діти з інвалідністю, передали допомогу
В рамках відзначення місячника допомоги та підтримки, приуроченого до Міжнародного дня людей з інвалідністю, в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради вручили продуктові набори 30 сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю.

Така благодійна акція відбулася у партнерстві з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна», йдеться на сайті мерії Луцька.

Розпочинаючи захід, начальник управління Ліна Галан зауважила: «Кожна громада відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику щодо осіб з інвалідністю. Вклоняюся батькам, які виховують діток з особливими потребами, за терпіння, доброту, віру та любов».

Керівник Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк побажала усім присутнім: «Рясних Божих благословінь Вашим родинам, радості на серці, спокою в душі, сил та здоров’я». Також розповіла про діяльність організації, допомогу людям з інвалідністю, яка надається та вручила запрошеним продуктові набори.


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Теги: Луцьк, продуктові набори, допомога
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