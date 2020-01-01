9-річна дівчинка з Одещини, котра отруїлася грибами, померла у лікарні в свій день народження





Про це повідомила волонтера Любовь Рябко.



Інформацію підтвердили



Нагадаємо, в Одеській області після вечері з грибів, які мати з донькою збирали у лісі поблизу Саврані,



9-річну дитину із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Вона була у комі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річна Вікторія Гребенюк з Саврані Одеської області, котру госпіталізували до "Охмадиту" з отруєнням грибами, померла о 8:40 6 листопада. Сьогодні у дівчинки день народження.Про це повідомила волонтера Любовь Рябко.Інформацію підтвердили ТСН.ua в пресслужбі Одеської ОДА. Її матір, яка також отруїлася грибами, досі перебуває у лікарні. Волонтери будуть транспортувати тіло дитини з Києва до Саврані. Вони ж оплатять ритуальні послуги.Нагадаємо, в Одеській області після вечері з грибів, які мати з донькою збирали у лісі поблизу Саврані, обоє опинились у важкому стані в реанімації. 9-річну дитину із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Вона була у комі.

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