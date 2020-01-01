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Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
У мережі показали вулицю Незалежності, що у Ковелі, на світлинах сторічної давнини. Ретрофото зроблені у 1915-1918 роках.

Світлини опублікували на сторінці Kowel Vintage у фейсбуці.

На світлині можна побачити, як виглядала сучасна вулиця Незалежності, яка носила ім'я російського імператора Олександра ІІ, а після взяття міста Австро-Німецькими військами та під час Першої світової війни була перейменована на Луцьку.

Якщо розглядати фотографію зліва направо, можна побачити надпис німецькою мовою «Krambude», що означає «лавочка», такий собі магазинчик.

Далі - «Гостиница Бель’вю». Відразу за нею - будівлі, які вціліли і до сьогодні: готелі «Софія» та «Брістоль» (сучасна поліклініка).Відразу за ними - готель «Вікторія», який був зруйнований під час боїв у Ковелі в 1944-му році. Праворуч видніється аптека Фрідріксона.

"Судячи з такої великої концентрації готелів, цей бізнес був дуже актуальним у Ковелі: місто було зручною точкою для перепочинку.
Посередині дороги можна побачити машину з військовим. Машина, скоріш за все - Mercedes 28/95 PS. А враховуючи те, що військовий в австро-угорській уніформі, можна зробити висновок, що фото зроблено за часів, коли Ковель утримували Австро-Німецькі війська, 1915-1918-ті роки", - йдеться у дописі.

Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

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Теги: Ковель, ретрофото, столітні світлини
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