На Рівненщині вчителька відмовилась носити маску навіть після 17 000 гривень штрафу





Тепер педагогу доведеться заплатити 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину і 420 грн судового збору до державного бюджету, - пише видання



Таке рішення наприкінці жовтня ухвалив Кузнецовський міський суд (у Вараші назва суду досі не змінена після перейменування міста у 2016 році).



Під час розгляду судової справи вчителька не визнала вини й пояснила, що не бажає носити маску та інші засоби захисту, бо є християнкою. Суду відомо, що адміністрація й колеги ліцею №1 міста Вараша намагались переконати педагогиню не порушувати карантинні правила – відповідна інформація зазначена у протоколі педагогічної ради ліцею.



Суд вирішив, що посилання на віросповідання «фактично зводяться до уникнення адміністративної відповідальності за вчинене».



Однак пані Тетеньова і далі, в листопаді, відмовляється носити засоби захисту.



«Я християнка віри Євангельської й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть», – сказала вона.



У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї й надалі, але мусить дотримуватися норм закону про засоби захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вараш Рівненської області судили вчительку української мови та літератури з 20-річним стажем, яка відмовилась носити маску, захисний щиток, а також вимірювати температуру.Тепер педагогу доведеться заплатити 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину і 420 грн судового збору до державного бюджету, - пише видання Віче. Таке рішення наприкінці жовтня ухвалив Кузнецовський міський суд (у Вараші назва суду досі не змінена після перейменування міста у 2016 році).Під час розгляду судової справи вчителька не визнала вини й пояснила, що не бажає носити маску та інші засоби захисту, бо є християнкою. Суду відомо, що адміністрація й колеги ліцею №1 міста Вараша намагались переконати педагогиню не порушувати карантинні правила – відповідна інформація зазначена у протоколі педагогічної ради ліцею.Суд вирішив, що посилання на віросповідання «фактично зводяться до уникнення адміністративної відповідальності за вчинене».Однак пані Тетеньова і далі, в листопаді, відмовляється носити засоби захисту.«Я християнка віри Євангельської й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть», – сказала вона.У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї й надалі, але мусить дотримуватися норм закону про засоби захисту.

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