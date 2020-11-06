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Помер сатирик Михайло Жванецький

Помер сатирик Михайло Жванецький
Гуморист і письменник-сатирик Михайло Жванецький помер у віці 86 років. Минулого місяця він оголосив, що йде зі сцени і відмовляється від кар'єри артиста.

Про смерть Михайла Жванецького повідомили його близькі друзі. Про це пише "РБК".

Причина смерті наразі невідома.

На початку жовтня цього року представник Михайла Жванецького Олег Сташкевич повідомив, що він припиняє концертну діяльність і йде зі сцени. Відповідне рішення гуморист прийняв через вік – йому було 86 років. Так, всі заплановані на 2020 рік концерти Михайла Жванецького були скасовані.

"Михайло Михайлович пішов зі сцени і закрив передачу. Залишається письменником", – оголосив Олег Сташкевич минулого місяця.

Михайло Жванецький заснував Московський театр мініатюр, очільником якого залишався до останніх днів життя. 1999 року він отримав звання Народний артист України, а вже за два роки став Заслуженим діячем мистецтв Росії.



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Теги: гуморист, Михайло Жванецький, смерть
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Коментарі 1
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