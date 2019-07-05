На Волині зловили п'яного «в дрова» водія вантажівки

Небайдужий громадянин повідомив волинських патрульних про водія вантажівки, який керував у стані сп’яніння.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інформують, що сьогодні, 6 листопада, патрульним надійшло повідомлення від заявника, що в напрямку до селища Торчин перед ним рухалась синя вантажівка із причепом, водій якої грубо порушував правила дорожнього руху — то з’їжджав на узбіччя, то виїжджав на зустрічну смугу.Патрульні, які прибули за вищезазначеною адресою, виявили заявника, який розповів, що нині водій вантажівки спить. Патрульні розбудили 38-річного кермувальника DAF та виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.У присутності свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.Під час оформлення адмінматеріалів, інспектори встановили, що водій тимчасово обмежений в праві керування.У результаті у чоловіка вилучили посвідчення водія та скали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.