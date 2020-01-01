вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер

Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Днями стартували ремонтні роботи на автошляху Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Слід зауважити, що це найдовша за протяжністю автомобільна дорога державного значення на Волині, майже 175 км якої пролягає територією шести районів нашої області – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.

Ще понад 29 км проходить Радивилівським районом сусідньої Рівненщини.

Саме ця територіальна дорога веде до всім відомих Шацьких озер та безпосередньо до озера Світязь. Відтак, ремонт дороги цьогоріч розпочали з 9-кілометрової ділянки саме у Шацькому районі, зокрема на відтинку автошляху, що бере свій початок поблизу повороту до санаторію «Лісова пісня» та закінчується на виїзді з райцентру.

Наразі дорожня техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Підрядник – ТОВ «ПБС».

Як зауважують, упродовж 2020-2021 років планують відремонтувати щонайменше 50 км автошляху у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах.

Окрім того, у рамках поточного дрібного ремонту цьогоріч відновили дорожнє покриття на близько 3,5 км автодороги у Горохівському районі.

На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дороги, Волинь, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття
Сьогодні, 19:34
Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Сьогодні, 19:12
У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:38
Відомі імена переможців виборів мерів усіх міст Волині, окрім Луцька
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК
28 липень, 18:20
Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині
02 червень, 15:10
На Волині незабаром запустять в експлуатацію відремонтовану ділянку дороги з новою розміткою і знаками На Волині незабаром запустять в експлуатацію відремонтовану ділянку дороги з новою розміткою і знаками
26 травень, 09:40
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
10 травень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття
Сьогодні, 19:34
 0
Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Сьогодні, 19:12
 0
У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:38
 0
Відомі імена переможців виборів мерів усіх міст Волині, окрім Луцька
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8