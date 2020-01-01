Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер

Днями стартували ремонтні роботи на автошляху Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.Слід зауважити, що це найдовша за протяжністю автомобільна дорога державного значення на Волині, майже 175 км якої пролягає територією шести районів нашої області – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.Ще понад 29 км проходить Радивилівським районом сусідньої Рівненщини.Саме ця територіальна дорога веде до всім відомих Шацьких озер та безпосередньо до озера Світязь. Відтак, ремонт дороги цьогоріч розпочали з 9-кілометрової ділянки саме у Шацькому районі, зокрема на відтинку автошляху, що бере свій початок поблизу повороту до санаторію «Лісова пісня» та закінчується на виїзді з райцентру.Наразі дорожня техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Підрядник – ТОВ «ПБС».Як зауважують, упродовж 2020-2021 років планують відремонтувати щонайменше 50 км автошляху у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах.Окрім того, у рамках поточного дрібного ремонту цьогоріч відновили дорожнє покриття на близько 3,5 км автодороги у Горохівському районі.На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).