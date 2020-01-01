Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Сьогодні, 19:12
Днями стартували ремонтні роботи на автошляху Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Слід зауважити, що це найдовша за протяжністю автомобільна дорога державного значення на Волині, майже 175 км якої пролягає територією шести районів нашої області – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.
Ще понад 29 км проходить Радивилівським районом сусідньої Рівненщини.
Саме ця територіальна дорога веде до всім відомих Шацьких озер та безпосередньо до озера Світязь. Відтак, ремонт дороги цьогоріч розпочали з 9-кілометрової ділянки саме у Шацькому районі, зокрема на відтинку автошляху, що бере свій початок поблизу повороту до санаторію «Лісова пісня» та закінчується на виїзді з райцентру.
Наразі дорожня техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Підрядник – ТОВ «ПБС».
Як зауважують, упродовж 2020-2021 років планують відремонтувати щонайменше 50 км автошляху у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах.
Окрім того, у рамках поточного дрібного ремонту цьогоріч відновили дорожнє покриття на близько 3,5 км автодороги у Горохівському районі.
На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Слід зауважити, що це найдовша за протяжністю автомобільна дорога державного значення на Волині, майже 175 км якої пролягає територією шести районів нашої області – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.
Ще понад 29 км проходить Радивилівським районом сусідньої Рівненщини.
Саме ця територіальна дорога веде до всім відомих Шацьких озер та безпосередньо до озера Світязь. Відтак, ремонт дороги цьогоріч розпочали з 9-кілометрової ділянки саме у Шацькому районі, зокрема на відтинку автошляху, що бере свій початок поблизу повороту до санаторію «Лісова пісня» та закінчується на виїзді з райцентру.
Наразі дорожня техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Підрядник – ТОВ «ПБС».
Як зауважують, упродовж 2020-2021 років планують відремонтувати щонайменше 50 км автошляху у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах.
Окрім того, у рамках поточного дрібного ремонту цьогоріч відновили дорожнє покриття на близько 3,5 км автодороги у Горохівському районі.
На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття
Сьогодні, 19:34
Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Сьогодні, 19:12