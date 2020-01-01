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На Волині майже 40 тисяч учнів – на дистанційному навчанні

На Волині майже 40 тисяч учнів – на дистанційному навчанні
Після осінніх канікул захворюваність на коронавірус серед школярів та вчителів на Волині залишається стабільною. При цьому майже 40 тисяч учнів – на дистанційному навчанні.

Про це «Першому» розповіла заступниця начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна.

Майже 40 тисяч дітей – на ізоляції

2 листопада у більшості волинських шкіл завершились канікули. Зі слів посадовиці, повернулись до звичного навчання 80% закладів. 12 шкіл продовжили канікули. 112, а це понад 39 тисяч учнів перебувають на дистанційному навчанні. Здебільшого це стосується шкіл у «червоній зоні»: Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Іваничівському, Ківерцівському, Любешівському, Маневицькому, Турійському районах.

При цьому середній показник захворюваності після канікул не змінився. Так, цього тижня щодня коронавірус виявляли в 1-5 учнів і 7 педагогів, працівників навчальних закладів.

Станом на 4 листопада, хворіють 78 учнів та 256 педагогів.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про смерть від ускладнень коронавірусу вчительки угринівської школи.

«Школа не є джерелом інфекції», - ОДА

В управлінні освіти припускають, що канікули не зменшили рівень захворюваності, бо в школах й раніше дотримувались карантинних правил, а інфікування відбувається деінде.

«Всі розуміють, що за цим стоїть небезпека закриття закладів. Дистанційна освіта – це дуже добре, але комунікація, соціалізація, особливо в початковій школі, надзвичайно важливі. Тому всі намагаються дотримуватись правил, щоб якомога довше вчитись офлайн. І вчителі, і діти стараються. За великим рахунком школа не є джерелом розповсюдження інфекції», - сказала Тетяна Соломіна.

«У дошкільних закладах, наприклад, навчені працювати в умовах карантину через вітрянку, кишкові інфекції. Там працівники давно мають справу з подібними правилами», - додає чиновниця.

«Ми дуже переживали за те, як пройде ЗНО і чи не стане це поштовхом поширення інфекції. Але, на щастя, все пройшло добре – спалаху не було. Не можна казати, що зараз 100% в школах все гаразд, але більшість роблять все, аби діти залишались на очному навчанні», - резюмує Тетяна Соломіна.


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Теги: школи, карантин, коронавірус, Волинь, навчання
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