У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО

Днями в Іваничівському відділенні поліції завершили відновлення власного спортивного залу.У приміщенні, яке не функціонувало понад десятиріччя, нині зробили євроремонт. Тут замінили вікна, двері, підлогу, оновили стелю та стіни, зробили опалення, а також встановили хороше освітлення, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Завдяки громадській організації спортклубу поліції «Волинь» та фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» для спортзалу закупили новеньке спортивне обладнання – тренажери, боксерську грушу та тенісний стіл.Як зазначив начальник Іваничівського відділення поліціїнеформальне спілкування, спільні заняття спортом та різноманітні спортивні турніри сприятимуть позитивному вихованню правової культури у підлітків та молоді«Під час спільних занять спортом з юнацтвом нашого селища ми зможемо надавати всім охочим достовірну інформацію про діяльність поліції, а також заохочувати їх приєднатися до дружньої команди волинських поліцейських», - говорить Вячеслав Мартинюк.Надалі в планах правоохоронців відремонтувати фасад приміщення.