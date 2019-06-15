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У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО

У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
Днями в Іваничівському відділенні поліції завершили відновлення власного спортивного залу.

У приміщенні, яке не функціонувало понад десятиріччя, нині зробили євроремонт. Тут замінили вікна, двері, підлогу, оновили стелю та стіни, зробили опалення, а також встановили хороше освітлення, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Завдяки громадській організації спортклубу поліції «Волинь» та фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» для спортзалу закупили новеньке спортивне обладнання – тренажери, боксерську грушу та тенісний стіл.

Як зазначив начальник Іваничівського відділення поліції Вячеслав Мартинюк неформальне спілкування, спільні заняття спортом та різноманітні спортивні турніри сприятимуть позитивному вихованню правової культури у підлітків та молоді

«Під час спільних занять спортом з юнацтвом нашого селища ми зможемо надавати всім охочим достовірну інформацію про діяльність поліції, а також заохочувати їх приєднатися до дружньої команди волинських поліцейських», - говорить Вячеслав Мартинюк.

Надалі в планах правоохоронців відремонтувати фасад приміщення.

У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО
У селищі на Волині правоохоронці перетворили закинуте приміщення у новенький спортзал. ФОТО

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Теги: Іваничі, спортзал, поліцейські, ремонт
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