У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Аварія сталася 6 листопада біля 16:30. Відео з місця події опублікував Діма Панасюк у фейсбуці.
За словами очевидців, у ДТП постраждали двоє дівчат. Попередньо, одна з них - учениця школи №15.
Потерпілих з місця автопригоди забрала "швидка".
Деталі аварії – згодом.
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Аварія сталася 6 листопада біля 16:30. Відео з місця події опублікував Діма Панасюк у фейсбуці.
За словами очевидців, у ДТП постраждали двоє дівчат. Попередньо, одна з них - учениця школи №15.
Потерпілих з місця автопригоди забрала "швидка".
Деталі аварії – згодом.
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Коментарі 1
А знаєте що дівчата там робии??? Думаю не в гаражі по машину йши а намагаися добратись на маршрутку на яку через наших спеціалістів в транспортному управлінні вони змушені з спального 55 мікрорайону на 23 маршрутку йти через пожвавлену 4смугову дорогу... а маршрутка могла йти по липинського або чорновола та забирати дітей....
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