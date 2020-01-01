У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія з потерпілими. ВІДЕО





Аварія сталася 6 листопада біля 16:30. Відео з місця події опублікував Діма Панасюк у фейсбуці.



За словами очевидців, у ДТП постраждали двоє дівчат. Попередньо, одна з них - учениця школи №15.



Потерпілих з місця автопригоди забрала "швидка".



Деталі аварії – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.Аварія сталася 6 листопада біля 16:30. Відео з місця події опублікував Діма Панасюк у фейсбуці.За словами очевидців, у ДТП постраждали двоє дівчат. Попередньо, одна з них - учениця школи №15.Потерпілих з місця автопригоди забрала "швидка".Деталі аварії – згодом.

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