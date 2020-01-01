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Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО

Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО
Луцький тату-майстер Ігор Кучма розповів про символіку зображень та як вони впливають на людину.

Про це він розповів у студії «Ранку.LiVE» 6 листопада, пише "12 канал".

Він наголосив, що для декого це єдиний спосіб приховати недоліки на своєму тілі. Майстер наголосив, що після нанесення такого роду тату люди змінюються та стають більш впевненими у собі.

«Тату інколи допомагають позбутися багатьох комплексів», – розповідає Ігор Кучма.

Він також розповів, що під час вибору ескізу варто враховувати багато деталей, зокрема, колір шкіри: для смуглявої краще підійдуть однотонні малюнки, а для блідої – кольорові.

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“Стараюся уникати парних татуювань, бо зараз тренд розлучатися (сміється, – ред.). Потім доводиться видаляти або перекривати”, – каже майстер.

Більш детально про види тату, догляд за ними та ризики дивіться у випуску програми «Ранок.LiVE» 6 листопада.



Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО
Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО
Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО
Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, тату-майстер, символи
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