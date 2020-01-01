Тату-майстер з Луцька розповів, як малюнки на тілі впливають на людину. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Луцький тату-майстер Ігор Кучма розповів про символіку зображень та як вони впливають на людину.
Про це він розповів у студії «Ранку.LiVE» 6 листопада, пише "12 канал".
Він наголосив, що для декого це єдиний спосіб приховати недоліки на своєму тілі. Майстер наголосив, що після нанесення такого роду тату люди змінюються та стають більш впевненими у собі.
«Тату інколи допомагають позбутися багатьох комплексів», – розповідає Ігор Кучма.
Він також розповів, що під час вибору ескізу варто враховувати багато деталей, зокрема, колір шкіри: для смуглявої краще підійдуть однотонні малюнки, а для блідої – кольорові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Це не та професія, де можна гребти гроші лопатою: тату-майстер з Луцька – про тонкощі роботи на тілах
“Стараюся уникати парних татуювань, бо зараз тренд розлучатися (сміється, – ред.). Потім доводиться видаляти або перекривати”, – каже майстер.
Більш детально про види тату, догляд за ними та ризики дивіться у випуску програми «Ранок.LiVE» 6 листопада.
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Про це він розповів у студії «Ранку.LiVE» 6 листопада, пише "12 канал".
Він наголосив, що для декого це єдиний спосіб приховати недоліки на своєму тілі. Майстер наголосив, що після нанесення такого роду тату люди змінюються та стають більш впевненими у собі.
«Тату інколи допомагають позбутися багатьох комплексів», – розповідає Ігор Кучма.
Він також розповів, що під час вибору ескізу варто враховувати багато деталей, зокрема, колір шкіри: для смуглявої краще підійдуть однотонні малюнки, а для блідої – кольорові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Це не та професія, де можна гребти гроші лопатою: тату-майстер з Луцька – про тонкощі роботи на тілах
“Стараюся уникати парних татуювань, бо зараз тренд розлучатися (сміється, – ред.). Потім доводиться видаляти або перекривати”, – каже майстер.
Більш детально про види тату, догляд за ними та ризики дивіться у випуску програми «Ранок.LiVE» 6 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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