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У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття

У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття
У Луцьку під час розкопок знайшли вцілілу горщикоподібну кахлю, яка датується 16 століттям.

Про це повідомив луцький археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбуці.

"Охоронна археологічна служба України спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Волинським Національним університетом імені Лесі Українки та за участі Спілки археологів України продовжує дослідження нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів у Луцьку", - написав археолог.

Так, при зачистці підлоги одного із приміщень колегіуму знайшли повністю вцілілу горщикоподібну кахлю, трьохкутну, із явними слідами використання.

"У експозиції "Плитниця" аналогій немає, по класифікації Луцьких кахель С.Терського та П.Троневича також. Виріб, попередньо, можна датувати ХVІ століттям", - зазначив Віктор Баюк.

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Теги: археологія, Луцьк, нова знахідка, розкопки
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