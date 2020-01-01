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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19

Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19
З'явилася інформація щодо кількості зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях Волинської області.

Про це повідомляють у Волинській ОДА.

В облдержадміністрації подали інформацію в розрізі лікувальних закладів області, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, щодо зайнятих ліжок станом на 6 листопада 2020 року

Так, згідно даних, всього для хворих на коронавірус в лікарнях області виділили (інфекційні + інтенсивної терапії) 1404 ліжок, станом на 6 листопада, на Волині хворими з підтвердженим COVID-19 зайняти 603 ліжка, а 188 ліжкомісць займають хворі з підозрою на коронавірус.

Загалом у лікарнях Волині зайняті 56,3 % ліжок, виділених під COVID-19.

Найбільш завантаженими хворими на COVID-19 є Любешівська центральна районна лікарня (96 %) та Камінь-Каширська центральна районна лікарня (86,7 %).

Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19
Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19
Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19

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Теги: коронавірус, Волинь, медицина
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