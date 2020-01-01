Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19

З'явилася інформація щодо кількості зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях Волинської області.Про це повідомляють у Волинській ОДА.В облдержадміністрації подали інформацію в розрізі лікувальних закладів області, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, щодо зайнятих ліжок станом на 6 листопада 2020 рокуТак, згідно даних, всього для хворих на коронавірус в лікарнях області виділили (інфекційні + інтенсивної терапії) 1404 ліжок, станом на 6 листопада, на Волині хворими з підтвердженим COVID-19 зайняти 603 ліжка, а 188 ліжкомісць займають хворі з підозрою на коронавірус.Загалом у лікарнях Волині зайняті 56,3 % ліжок, виділених під COVID-19.Найбільш завантаженими хворими на COVID-19 є Любешівська центральна районна лікарня (96 %) та Камінь-Каширська центральна районна лікарня (86,7 %).